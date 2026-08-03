الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين إرهاب ممنهج لتهجير شعبنا

- أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في قرية تل جزء من إرهاب ممنهج يهدف لتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، مشيرة إلى أن إرهاب المستوطنين أصبح أكثر تنظيماً وتسليحاً. - أوضحت الوزيرة أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين سياسة إسرائيلية ممنهجة، موثقةً أكثر من 11 ألف اعتداء منذ بداية العام، ودعت المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين. - يستضيف الأردن اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس، بهدف بلورة موقف مشترك ضد الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.

اعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان- شاهين، اليوم الاثنين، أن الفظائع التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال في قرية تل، ليست حوادث معزولة، بل "جزء من إرهاب ممنهج يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتسهيل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وضم الأرض الفلسطينية المحتلة". ويأتي هذا الموقف في وقت أعلن فيه الأردن أنه سيستضيف، بعد غد الأربعاء، اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلَّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

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تصريحات أغابكيان جاءت خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الخارجية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة؛ إذ أشارت خلاله إلى أن "إرهاب المستوطنين شهد خلال السنوات الثلاث الماضية، تحولاً خطيراً، إذ أصبح أكثر تنظيماً، تنسيقاً، تسليحاً وتدميراً"، مضيفةً أن عمل المستوطنين المسلّحين أصبح علنياً أكثر ويُنفذ بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو بتواطؤ منها، أو بدعمها مباشرة.

وأبرزت الوزيرة أهداف أنماط إرهاب المستوطنين، معتبرة أن تدمير الممتلكات والاعتداء على السكان وتدمير مصادر المياه، ووسائل الإنتاج الزراعي، واستهداف المراعي، وإحراق الممتلكات يهدف إلى ترسيخ واقع مفاده بأنّه لا توجد أي منطقة آمنة.

وأوضحت أنّ الاعتداءات التي باتت تصل حتّى داخل القرى دون أن تقتصر فقط على محيط المستوطنات، هدفها إظهار أنّ المستوطنين حاضرون في كل مكان.

الهدف جعل الحياة اليومية مستحيلة

أمّا بالنسبة لاستهداف الخدمات الإنسانية والطواقم الطبية وتشديد القيود على الوصول والتنقل كما في قرى شمال الضفة الغربية، فرأت الوزيرة أنه يهدف إلى إفقاد الفلسطينيين الشعور بالأمن والقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، بما يدفع نحو مزيد من اليأس والمعاناة. وخلصت الوزيرة إلى أن المستوطنون يشنون حرباً هدفها جعل الحياة اليومية مستحيلة.

وفي خلال المؤتمر، وجه "العربي الجديد" سؤالاً حول الخطوات التي قامت بها الخارجية الفلسطينية بعد هجوم المستوطنين على قرية تل، فردت الوزيرة بالقول إنه "في كل حادثة أو مجموعة من الحوادث، تتحرك الوزارة فوراً مع الدول المختلفة، وتبعث برسائل متطابقة لكل الدول، وبعضها يتخذ إجراءات وفقاً لتلك الرسائل"، وأضافت أن "الرئاسة الفلسطينية تتحرك بدورها، وكذلك السفراء في جميع دول العالم، ويشمل الحراك البرلمانات والمنظمات الحقوقية".

وطالبت الوزيرة المجتمع الدولي برفض أي محاولة لتصوير إرهاب المستوطنين على أنه مجرد أفعال ترتكبها مجموعة محدودة من المتطرفين، قائلة إن "حجم هذه الاعتداءات، وتنظيمها، والحماية التي تحظى بها، والتشجيع السياسي، والإفلات من العقاب، كلها تؤكد أن هناك نمطاً أوسع لا يمكن تجاهله"، واعتبرت أن "عدم تحرك هذه الدول سيقوّض مصداقية النظام القانوني الدولي"، ودعت إلى "محاسبة المسؤولين عن تنظيم وتمويل وتسهيل وتنفيذ إرهاب المستوطنين".

عنف المستوطنين بات المحرك الرئيس للاستيطان وأداة لإحداث تغييرات ديموغرافية

11 ألف اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون

وأردفت الوزيرة أغابكيان أن التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين يمثلان سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض وقائع على الأرض وترسيخ الاحتلال، مؤكدةً أن عنف المستوطنين بات المحرك الرئيس للاستيطان وأداة لإحداث تغييرات ديموغرافية والاستيلاء على الأراضي، داعيةً إلى التصدي لمحاولات إسرائيل تقديم نفسها كضحية.

وأشارت إلى توثيق أكثر من 11 ألف اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران/يونيو، بينها نحو 3500 اعتداء للمستوطنين، أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينياً، وتهجير 26 تجمعاً بدوياً، وإقامة 42 بؤرة استيطانية، إلى جانب الاعتداء على 45 مسجداً ومصادرة 4300 دونم واقتلاع 45 ألف شجرة. وأضافت أن 92% من التحقيقات في اعتداءات المستوطنين أُغلقت دون لوائح اتهام، فيما انتهت 3% فقط بإدانات.

وفيما يتعلق باتفاق غزة، قالت أغابكيان إن التفاهمات الأخيرة تتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق قائم، مشددة على أن أي خطوة توقف نزيف الدم في القطاع تحظى بدعم فلسطيني، مع تحميل إسرائيل مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاقات. وأوضحت أن السلطة الفلسطينية مطلعة على مجريات التفاهمات، وأن موقفها يركز على حماية الشعب الفلسطيني ووقف إراقة الدماء.

العدوان لم يتوقف ودعوة لتحرك دولي عاجل

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنّ إسرائيل تواصل حربها على الشعب الفلسطيني رغم الإعلان عن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى استشهاد 18 فلسطينياً في قطاع غزة، معتبراً أن الاتفاق "بقي على الورق" دون أن يحقق وقفاً شاملاً للعدوان أو يوفر الحماية للمدنيين.

وحذر أبو ردينة من استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها، معتبراً ذلك امتداداً لسياسة تستهدف الوجود الفلسطيني وقضية اللاجئين، كما دعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، مؤكداً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على انتهاك القانون الدولي، وأن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتماع عربي في الأردن

إلى ذلك، يستضيف الأردن، بعد غد الأربعاء، اجتماعاً لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلَّفة بالتحرّك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء خارجية إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيبحث الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، لبلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وتضمّ اللجنة في عضويتها إلى جانب الأردن كلاً من تونس والجزائر والسعودية والصومال والعراق وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.