الخارجية الصومالية تنفي طرد السفير الإماراتي

- نفت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية تقارير "كاذبة" عن طرد السفير الإماراتي، مؤكدة عدم صدور أي قرار بهذا الشأن، ودعت إلى تحري الدقة في نقل المعلومات الدبلوماسية. - تداولت تقارير مزاعم عن طرد السفير وإغلاق السفارة في مقديشو، ومنح الطاقم مهلة 48 ساعة للمغادرة، استنادًا لقرار سابق بإلغاء الاتفاقيات مع الإمارات. - في يناير 2026، ألغت الحكومة الصومالية جميع الاتفاقيات مع الإمارات، ردًا على خطوات اعتبرتها تمس بسيادة البلاد، بما في ذلك إدارة موانئ بربرة وبوصاصو.

نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الفيدرالية الصومالية ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من تقارير، وصفتها بـ"الكاذبة"، بشأن مزاعم طرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة من البلاد.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، نافية بشكل قاطع صدور أي قرار بهذا الشأن، ومشددة على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء المخططات التي تسعى للنيل من العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية.

وجاء النفي بعد تداول واسع لتقارير تحدثت عن إعلان الحكومة الصومالية طرد السفير الإماراتي وإغلاق مقر السفارة في مقديشو بشكل نهائي، مع منح الطاقم الدبلوماسي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. كما ذهبت تلك المزاعم إلى القول إن الخطوة تأتي استكمالًا لقرار سيادي سابق اتخذه مجلس الوزراء في يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع أبوظبي.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت، في 12 يناير/كانون الثاني 2026، إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والتجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة موانئ مثل بربرة وبوصاصو. وجاء ذلك القرار في حينه ردًا على ما اعتبرته مقديشو خطوات إماراتية تمس بسيادة ووحدة واستقلال البلاد، مع تأكيد شمول القرار لجميع المستويات الإدارية والإقليمية.