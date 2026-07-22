الخارجية الإيرانية رداً على ترامب: لا نشاط نووياً في جبل "الفأس"

- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لا تمارس أي نشاط نووي في جبل "كلنغ" بالقرب من منشأة نطنز، مشيراً إلى أن التهديدات الأميركية تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي. - اعتبر بقائي أن التهديدات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية تعكس عداءً للعلم والتنمية في إيران، وتخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. - شدد بقائي على أن الأنشطة النووية الإيرانية معلنة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن التركيز الأميركي على جبل "كلنغ" هو ذريعة للتخريب، مؤكداً استعداد إيران للدفاع عن سيادتها.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تمارس "أي نشاط نووي" في جبل "كلنغ" أو "الفأس" بالقرب من منشأة نطنز النووية في أصفهان، مضيفاً أن التهديدات الأميركية ضد المواقع النووية الإيرانية "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة للتركيز على جبل "الفأس" تحديداً؟ ما هي التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة عدم الانتشار النووي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، اعتبر بقائي أن الهجمات والتهديدات الأميركية المتكررة ضد المنشآت النووية الإيرانية "تعد مؤشراً أساسياً إلى عداء أميركا العميق للعلم والمعرفة والتنمية في إيران"، فضلاً عن أنها، بحسب قوله، تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمؤتمر العام للوكالة، وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح المتحدث الإيراني أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية "معلنة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب التزامات اتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة عدم الانتشار النووي، مشدداً على أن التركيز الأميركي "المرضي" على جبل "كلنغ"، الذي أكد أنه يخلو تماماً من أي نشاط نووي، "ليس سوى ذريعة للدمار والتخريب".

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وفي سياق انتقاده موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تساءل بقائي: "أين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافاييل غروسي)، المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، من كل هذا؟". وختم بقائي منشوره بالتأكيد أن الإيرانيين "سيقفون بكل قوتهم" في مواجهة ما سماه "الحقد الأميركي"، وأي اعتداء يستهدف سيادة البلاد وأمنها القومي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن بلاده ستشن قريبا "وبقوة كبيرة" هجمات جديدة تستهدف منطقة جبل "الفأس" في إيران، وذلك عقب التوترات الأخيرة التي شهدها مضيق هرمز. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بالبيت الأبيض، الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون. وأوضح ترامب أن العمليات ضد طهران لم تنتهِ بعد، قائلا: "سنضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريبا جدا وبقوة كبيرة". وأضاف: "لم ننتهِ بعد من التعامل مع إيران، ولسنا بصدد المغادرة الآن"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستستهدف "أي مكان تفكر إيران في استخدامه للعمليات النووية".