الخارجية الأميركية: ندعم إلغاء عقوبات قانون قيصر عن سورية

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سورية، مشيراً إلى أنه "ينبغي على الكونغرس إلغاء القانون". وأضاف المتحدث أن "رفع العقوبات عن سورية يسهم في هزيمة تنظيم داعش ويمنح السوريين فرصة لمستقبل أفضل"، مؤكداً أن "الإدارة ترحب بالاستثمار والمشاركة في سورية بما يدعم قيام دولة يسودها السلام والازدهار"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

في السياق نفسه، أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، في منشور على "فيسبوك"، أن "المنظمات السورية الأميركية رفعت بصوت موحّد مذكّرة للكونغرس الأميركي تحضّه فيها على إدراج المادة التي أجازها مجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً لإلغاء قانون قيصر دون قيد أو شرط في النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع".

وجاء في المذكرة، التي حملت عنوان "نداء لإلغاء قانون قيصر ودعم تعافي سورية واستقرارها"، والموجّهة إلى قادة الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، أن "قانون قيصر سُنّ في الماضي للضغط على نظام متوحّش لم يعد موجوداً اليوم"، معتبرة أن "الاستمرار في تطبيق العقوبات الثانوية التي يشتمل عليها هذا القانون لا يؤذي الشعب السوري فحسب، بل يضرّ بالمصالح الاستراتيجية والسياسية والتجارية للولايات المتحدة".

وأضافت المذكرة أن "الإلغاء الذي تضمّنه مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع، والذي أقرّه مجلس الشيوخ مؤخّراً، يُعدّ تصحيحاً طال انتظاره"، داعية مجلس النواب إلى "إقراره في النسخة النهائية من التشريع". وأكدت المنظمات الموقعة أن "استمرار العقوبات يعرقل جهود التعافي والمصالحة الاجتماعية، ويضرّ جميع السوريين، لا سيّما الأقليات منهم"، موضحة أن "هذه الإجراءات تثني الشركاء الإقليميين والمغتربين السوريين عن المساهمة في إعادة الإعمار، وتمنع الشركات الأميركية من المشاركة في مشاريع التعافي، ما يخلي الساحة للمنافسين الصينيين".

ورأت المذكرة أن "إلغاء قانون قيصر مسألة تتعلق أيضاً بالمصلحة الوطنية الأميركية"، مشيرة إلى أن "العقوبات الحالية تعيق التعاون الضروري في مجال مكافحة الإرهاب بين المؤسسات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، والحكومة السورية". كما لفتت إلى أن "كبار المسؤولين الأميركيين يشاركون هذا الرأي"، إذ نقلت عن المبعوث الأميركي الخاص لسورية توماس برّاك دعوته إلى "إلغاء قانون قيصر"، مشيراً إلى أن ذلك "سيوائم الواقع على الأرض مع تطلعات منطقة تصبو إلى طيّ صفحة الماضي". وأضافت أن "ستة وعشرين من كبار رجال الدين المسيحيين في سورية ناشدوا الكونغرس إنهاء العقوبات، محذّرين من أنها أضحت الآن أحد الأسباب الرئيسية لانكماش الوجود المسيحي في وطنهم".

وأكدت المنظمات أن "رفع العقوبات سيسهم في تسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين من خلال توطيد عملية إعادة الإعمار وخلق فرص العمل وإصلاح البنية التحتية"، مشددة على أن "سورية لا تطلب المساعدات أو الصدقات، بل تسعى إلى إعادة بناء وطنها بجهودها الذاتية". واختمت المذكرة بالقول إن "الولايات المتحدة أمام فرصة تاريخية لمساعدة سورية على النهوض من أنقاض الحرب"، مضيفة أن "إلغاء قانون قيصر سيبرهن أن الكونغرس يقرّ بالواقع الجديد، ومستعدّ لدعم سورية وأمنها واستقرارها بما يمكنها من الاعتماد على نفسها".

ووقّعت على المذكرة مجموعة من المنظمات السورية الأميركية، بينها المجلس السوري الأميركي، وتحالف السوريين الأميركيين من أجل السلام والازدهار، ومواطنون من أجل أميركا آمنة ومستقرة، والجمعية السورية الأميركية للأطباء، ومنظمة المسيحيين السوريين، ومنظمة الإغاثة الإنسانية الأطلسية، واللجنة السورية الحرة للعمل السياسي، ومنظمة "ميدغلوبال"، ومنظمة "رحمة بلا حدود"، والتحالف متعدّد الأديان، ومنظمة "رحمة حول العالم"، والمنتدى السوري، والائتلاف الأميركي لأجل سورية.