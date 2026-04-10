الخارجية الأميركية تستضيف مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة الأسبوع ا

10 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 12:56 (توقيت القدس)
لبناني يعاين أضرار لحقت في ممتلكاته ببيروت بعد قصف إسرائيلي، 9 إبريل 2026 (Getty)
- تستضيف واشنطن مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار، برئاسة السفير الأميركي ميشال عيسى، وسفراء لبنان وإسرائيل.
- تشدد لبنان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية كشرط أساسي للتفاوض، مع دعوة للتدخل الأميركي للضغط على إسرائيل، فيما يستعد رئيس الوزراء نواف سلام لزيارة الولايات المتحدة لدعم الجهود.
- أعلن نتنياهو بدء المفاوضات بعد مكالمات مع ترامب ومبعوثه، حيث طلب الأخير تهدئة الأوضاع وفتح باب الحوار.

مصدر لبناني لـ"الأناضول": الاجتماع سيكون تحضيرياً وليس تفاوضياً

بيروت تتمسلك بوقف الاعتداءات قبل بدء المفاوضات

الاجتماع سيعقد في مقر الخارجية الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل، الأسبوع المقبل، على أن تتناول محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. ووفق وسائل إعلام أميركية، سيرأس الوفد الأميركي السفير لدى بيروت ميشال عيسى، فيما تترأس وفد لبنان سفيرتها لدى واشنطن ندى معوض، ويقود وفد إسرائيل سفيرها يحيئيل ليتر. علما بأن الاجتماع سيعقد في مقر الخارجية الأميركية.

وكانت مصادر لبنانية رسمية قد  قالت لـ "العربي الجديد"، مساء الخميس، أن "الاجتماع الأول الذي سيعقد في واشنطن سيكون تحضيرياً وسيكون مبدئياً على مستوى السفراء"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نواف سلام يتحضّر لزيارة الولايات المتحدة الأميركية في إطار الجهود التي تبذل من أجل الحل".  كما ذكرت المصادر ذاتها أن "لبنان يشدد على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان إفساحاً في المجال للتفاوض ويدعو الأميركيين إلى التدخل في هذا الإطار والضغط على الإسرائيلي لوقف إطلاق النار".

أمام أحد مستشفيات بيروت، 8 إبريل 2026 (فضل عيتاني/فرانس برس)
لبنان يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل التفاوض

وتتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مفاوضات، داعية إلى تدخل أميركي للضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه، بما يهيئ الظروف لبدء مسار سياسي. وأمس الخميس، أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أنّ موعد التفاوض لم يُحدّد بعد، مشيرة إلى أن السفير سيمون كرم لا يزال رئيس الوفد اللبناني حتى الآن، مع استعداد رئيس الوزراء نواف سلام لزيارة الولايات المتحدة في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل.

بدوره، دعا عضو كتلة حزب الله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب علي فياض الحكومة اللبنانية إلى التمسك بوقف إطلاق النار شرطاً مسبقاً لأي خطوة لاحقة، مؤكداً، في بيان، أمس الخميس، رفضه أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مذكّراً بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وعودة السكان إلى مناطقهم.

صدمة لا توصف في بيروت، 9 إبريل 2026 (محمد سلمان)
لبنان: غارات "الظلام الأبدي" بلسان ناجين

وفي هذا السياق، نقل موقع أكسيوس الأميركي، أمس الخميس، عن مسؤول إسرائيلي أنّ المفاوضات المباشرة ستبدأ الأسبوع المقبل، على أن يُعقد الاجتماع الأول في مقرّ وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن. وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". 

ونقل "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إنّ ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات. 

(الأناضول، العربي الجديد)

