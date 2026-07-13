الخارجية الأميركية ترحب بالجهود الليبية نحو حل شامل

- تدعم الولايات المتحدة الجهود الليبية للحفاظ على وحدة البلاد وتحقيق السلام الدائم، مع التأكيد على أهمية تمثيل جميع الأطراف والمناطق في العملية السياسية والانتخابية. - ترحب الولايات المتحدة بالتنسيق الليبي لتعزيز الاستقرار المالي وبناء الثقة الاقتصادية، مشيدة بالتعاون بين الكفاءات التكنوقراطية الليبية لصالح الشعب. - تؤكد الولايات المتحدة على أهمية الشفافية في إدارة الموارد الليبية، ودعم المؤسسات الوطنية القوية لتعزيز الاستقرار والازدهار، مع استمرار التواصل مع الأطراف الليبية لتحقيق الوحدة الوطنية.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربي الجديد" إن الولايات المتحدة تؤيد الجهود الليبية التي تستهدف الحفاظ على وحدة البلاد، والوصول إلى سلام دائم، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات على مستوى البلاد، مضيفاً أن هذه الجهود يجب أن تكون شاملة بما يضمن تمثيلاً متوازناً لجميع الأطراف المعنية والمناطق والمدن.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة ترحّب بجهود التنسيق المستمر بين المسؤولين الليبيين للحفاظ على الاستقرار المالي، وبناء الثقة في مستقبل ليبيا اقتصادياً، مضيفاً أن "التقدم الذي حققه محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائب محافظ المصرف مرعي البرعصي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ولجنة المالية المشتركة، يؤكد أهمية التعاون المستمر بين الكفاءات التكنوقراطية للعمل لصالح الشعب الليبي".

وذكر المسؤول أن الشفافية في إدارة موارد ليبيا وميزانيتها، ووجود مؤسسات وطنية قوية، يعدان أمراً جوهرياً للحفاظ على القوة الشرائية، ودعم الاستثمار، واستمرار إنتاج الطاقة، وتعزيز الاستقرار والازدهار في ليبيا على المدى الطويل.

وزار مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليبيا، الأسبوع الماضي، وعقد، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، عدة لقاءات ذات طابع اقتصادي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أن يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقش معه مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما التقى، الأربعاء الماضي، في العاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وكذلك اللواء خليفة حفتر. وذكر بولس أنه ناقش مع المنفي ونائبه عبد الله اللافي سبل دفع عجلة العملية السياسية بقيادة ليبية، موضحاً أن اللقاء تناول "أهمية استمرار التواصل مع الأطراف الليبية المعنية لبناء توافق في الآراء، ودفع عجلة العملية السياسية بقيادة ليبية، وتحقيق الوحدة الوطنية"، بحسب تدوينة نشرها على حسابه في منصة "إكس".

وكان وزير الخارجية الأميركي قد استقبل، في العاصمة واشنطن، نهاية الشهر الماضي، نائب قائد الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، حيث ناقش الجانبان المبادرة الأميركية لحل الأزمة الليبية وتوحيد الجيش. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن الوزير وحفتر بحثا الجهود الليبية الحالية لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في البلاد، إلى جانب سبل تعزيز التعاون لدعم الوحدة والسلام في ليبيا. كما أعرب الوزير عن دعم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى دعم وحدة ليبيا، وتهيئة الظروف المناسبة لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً قادرة على تحقيق التقدم في البلاد.