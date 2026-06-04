الحية وعراقجي يبحثان في اتصال هاتفي آخر مستجدات المنطقة

بحث رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وبحسب بيان لحركة حماس، فإن الحية تلقى اتصالاً من عراقجي استعرض خلاله آخر المستجدات في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، في ظل استمرار إسرائيل اعتداءاتها وعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الحية "الموقف الثابت لفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني في مواصلة الصمود حتى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، وخاصة وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال". كما أشاد بموقف الوفد المفاوض الإيراني الذي شدد على ضرورة الوقف المتزامن للحرب على جميع جبهات المنطقة، معرباً عن تقديره وشكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها ومساندتها لنضال الشعب الفلسطيني.

من جهته، استعرض عراقجي، بحسب البيان، آخر الجهود والإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل وقف الحرب في المنطقة، مؤكداً "استمرار السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة المشروعة لشعوب المنطقة، لا سيما في فلسطين ولبنان، في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الصهيونية".

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الخميس، استهداف عدد من مسؤولي جهاز الأمن العام في قطاع غزة، إثر غارة نُفذت الليلة الماضية شمالي القطاع. وادعى جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك "القضاء على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لحماس في قطاع غزة"، من جراء غارة نُفذت الليلة الماضية شمالي القطاع. وبحسب البيان، فإن الغارة أسفرت عن استشهاد حسن رباح حسن لبد، الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه "نائب رئيس جهاز الأمن العام التابع لحماس، ويؤدي دوراً مركزياً في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز"، إلى جانب عاصم أمين شلاش شبير، وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق. وأفاد بأنهم "من كبار مسؤولي الجهاز، وشكلوا عناصر مؤثرين في صياغة القرارات داخله".