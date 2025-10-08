الحية من شرم الشيخ: نسعى لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى وفق خطة ترامب

- مفاوضات شرم الشيخ: وفد حماس بقيادة خليل الحية يشارك في مشاورات جادة بمصر، حاملاً هموم الشعب الفلسطيني وأهدافه في الاستقرار والحرية، مع تقدير جهود الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لوقف الحرب. - أهداف المفاوضات: التركيز على إنهاء الحرب، انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى وفق خطة ترامب، مع التأكيد على ضرورة ضمانات دولية لعدم عودة الحرب. - ضمانات دولية: الحية يشدد على أهمية ضمانات حقيقية من المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لضمان التزام الاحتلال بالاتفاقات، مع استعداد حماس لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار.

قال رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، يوم الثلاثاء، إنهم جاءوا إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لإجراء مشاورات مسؤولة وجادة، حاملين هموم وآلام شعبهم وشهدائهم، جراء حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عامين.

وأكد خليل الحية خلال لقائه مع قناة القاهرة الإخبارية الرسمية المصرية، مساء الثلاثاء، أن وفد حماس يحمل معه أهداف وطموحات شعبه في الاستقرار والحرية وإقامة الدولة وتقرير المصير، مضيفاً أن الحركة تقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وكذلك جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعي لوقف الحرب وإنهائها نهائياً.

وأشار إلى أن الوفد جاء بهدف مباشر يتمثل في إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بالكامل، والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأموات مقابل الأسرى الفلسطينيين، وفق خطة ترامب. وأعرب الحية عن أسفه لاستمرار القتل والقصف والدمار وقطع المساعدات، خاصة في شمال القطاع، على الرغم من إعلان حركة حماس استعدادها وموافقتها على خطة ترامب لإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأكد أن الحركة مستعدة بكل مسؤولية وإيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب، والانصراف إلى إجراءات وضمانات من الدول الراعية والرئيس الأميركي ترامب، لضمان وقف الحرب وعدم عودتها، مشدداً على موقف الحركة الإيجابي والمسؤول في هذا المسار.

وقال خليل الحية إن الاحتلال الإسرائيلي غير مضمون إطلاقاً، مشيراً إلى أنه في هذه الحرب نكث الاتفاق الأول المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، ولم يلتزم بالاتفاقات التي تمت في يناير/كانون الثاني 2025، حيث عاد مجدداً إلى الحرب. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي عبر التاريخ لم يلتزم بوعوده، وأن حركة حماس جربته مرتين خلال هذه الحرب، لذلك شدد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية من المجتمع الدولي، ومن الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، ومن الدول الراعية للمفاوضات.

واختتم الحية تصريحه بالتأكيد على أن حركة حماس جاهزة بكل استعداد وإيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال، وتبادل الأسرى، بما يضمن انتهاء الحرب إلى الأبد، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة للشعب الفلسطيني، وفق أهدافه المشروعة مثل باقي شعوب المنطقة.

في السياق، قال مصدر دبلوماسي مصري لـ"العربي الجديد" إن مدينة شرم الشيخ ستشهد غداً وصول عدد من الشخصيات الدولية البارزة للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، من بينهم رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالن، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية المتواصلة لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى أن جولة شرم الشيخ ستركز على وضع آليات واضحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى جانب مناقشة الضمانات الأمنية والإجراءات الخاصة بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.