الحوثي يدعو إلى إحياء "يوم القدس العالمي" ويهاجم أميركا وإسرائيل

دعا زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن عبد الملك الحوثي إلى إحياء ما يعرف بـ"يوم القدس العالمي"، معتبراً أن المناسبة تمثل محطة مهمة لتذكير الأمة الإسلامية بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، في وقت صعد فيه من هجومه على الولايات المتحدة وإسرائيل متهماً إياهما بالسعي لتنفيذ مشروع للهيمنة على المنطقة. وقال الحوثي، في كلمة بثتها وسائل إعلام تابعة للجماعة الخميس، إن يوم القدس الذي يُحيا في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان "مناسبة ذات أهمية كبيرة لتذكير الأمة بمسؤوليتها الدينية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية"، معتبراً أن هذه المناسبة تهدف إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في وعي المسلمين في مواجهة ما وصفه بمحاولات "تغييبها أو شطبها من دائرة الاهتمام".

واتهم الحوثي إسرائيل بالسعي إلى تدمير المسجد الأقصى وإقامة ما سماه "إسرائيل الكبرى" عبر توسيع نفوذها في المنطقة، معتبراً أن المشروع الصهيوني لا يقتصر على فلسطين بل يستهدف "السيطرة على بلدان المنطقة بأكملها". وأضاف أن هذا المشروع "يشكل خطراً على الأمة الإسلامية"، إلى جانب الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وشن زعيم الحوثيين هجوماً حاداً على الولايات المتحدة، معتبراً أن موقفها "ليس مجرد موقف سياسي"، بل هو "موقف صهيوني"، مشيراً إلى أن واشنطن تشارك في دعم إسرائيل والعمل على تنفيذ مخططاتها في المنطقة. وقال إن الولايات المتحدة "تعمل بكل جهد وتقدم مختلف أشكال الدعم والإمكانات لتحقيق الأهداف الإسرائيلية الكبرى".

كما اعتبر الحوثي أن ما يجري في المنطقة يكشف، بحسب قوله، "حقيقة الأطماع الإسرائيلية في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن تصريحات إسرائيلية وغربية تتحدث بشكل متكرر عن مشاريع مثل "تغيير الشرق الأوسط"، وهو ما اعتبره دليلاً على وجود مخطط أوسع للسيطرة على المنطقة. وفي السياق نفسه، انتقد الحوثي سياسات بعض الدول العربية تجاه الولايات المتحدة قائلاً إن العرب "تعاملوا مع واشنطن كما لو كانت وسيطاً محايداً"، في إشارة إلى الدور الأميركي في عملية السلام، معتبراً أن تسمية الولايات المتحدة "راعية للسلام" تمثل، بحسب وصفه، "انخداعاً سياسياً". كما هاجم مسار التطبيع مع إسرائيل معتبراً أنه يمثل "استسلاماً للعدو وتنازلاً عن سيادة المنطقة".

وأشار الحوثي إلى أن "الخطر الإسرائيلي لا يقتصر على الفلسطينيين"، بل يشمل، وفقاً لتعبيره، "الأمة الإسلامية بأكملها"، داعياً إلى موقف موحد لمواجهة ما وصفه بالمشروع الصهيوني والدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى. كما دعا إلى ما سماه "إعادة تقييم مواقف الأمة الإسلامية" تجاه الصراع مع إسرائيل، معتبراً أن القضية الفلسطينية تمثل "قضية مركزية" للعالم الإسلامي، وأن دعمها يشكل معياراً لرفض الهيمنة الأجنبية، وفق قوله.

وفي سياق متصل، شدد الحوثي على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية في إيران، واصفاً إياها بـ"العائق الأكبر" أمام طموحات المشروع الصهيوني لإقامة ما يسمى "إسرائيل الكبرى". وأوضح أن الاستهداف الأميركي والإسرائيلي المتواصل لطهران يهدف، بحسب قوله، إلى إزاحة هذا العائق تمهيداً للسيطرة الكاملة على شعوب المنطقة وإخضاعها، داعياً الأمة الإسلامية إلى تبني موقف حازم ضد هذا "العدوان الغاشم". كما أشاد الحوثي بما وصفه بـ"مستوى الصمود والرد الإيراني"، مؤكداً أن الضربات التي وجهتها طهران إلى القواعد الأميركية والمصالح الإسرائيلية كانت "فعالة ومدمرة"، وقال إنها أظهرت قدرة إيران على إلحاق أضرار كبيرة بمخططات خصومها في المنطقة.

ويُحيي أنصار جماعة الحوثيين في اليمن سنوياً فعاليات مرتبطة بما يُعرف بـ"يوم القدس العالمي" الذي أعلنه المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني عام 1979 بعد قيام الثورة الإيرانية، وتُنظم خلاله فعاليات وخطابات داعمة للقضية الفلسطينية ومنتقدة للسياسات الإسرائيلية والأميركية في المنطقة. وتحرص الجماعة على تنظيم مسيرات وفعاليات جماهيرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في العاصمة اليمنية صنعاء، ضمن خطاب سياسي وإعلامي يربط بين الصراع في اليمن والتوترات الإقليمية الأوسع في المنطقة.