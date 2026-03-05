الحوثي يبدي استعداداً للوقوف عسكرياً مع إيران وسط تحذيرات أممية

- أعلن عبد الملك الحوثي دعم جماعته لإيران في ظل التصعيد العسكري، مؤكداً جاهزية التحرك العسكري إذا لزم الأمر، واتهم إسرائيل بالسعي لفرض "معادلة الاستباحة" في المنطقة، مشيداً بدور إيران وحزب الله في المواجهات. - حذر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من انجرار اليمن إلى التصعيد، داعياً لضبط النفس وحماية مسار السلام الهش، مشدداً على أن اليمن لا يتحمل موجة تصعيد جديدة. - أكد غروندبرغ على أهمية عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن، مشيراً إلى ضرورة تقديم مصالح الشعب اليمني على أي اعتبارات أخرى.

أعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، الخميس، وقوف جماعته إلى جانب إيران في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة، مؤكداً أن قوات الجماعة "على جهوزية للتحرك عسكرياً إذا اقتضت التطورات ذلك". وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام تابعة للجماعة، إن موقفه يتمثل في "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني"، مضيفاً أن "الأيدي على الزناد في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك".

واتهم الحوثي إسرائيل بالسعي إلى فرض ما وصفه بـ"معادلة الاستباحة" بحق دول وشعوب المنطقة، من خلال حرب مفتوحة تستهدف من سماهم "أحرار الأمة". وأضاف أن إسرائيل "تريد أن تبقى يدها مطلقة لاستهداف أي شعب أو قوة في المنطقة من دون ضوابط أو قيود"، داعياً إلى التعامل مع ما يجري باعتباره "حرباً مفتوحة" في ظل استمرار المواجهة. كما اتهم الحوثي الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى توريط أنظمة عربية في مواجهة مباشرة مع إيران.

وفي حديثه عن التطورات العسكرية، قال إن موقف إيران "قوي رسمياً وشعبياً"، مشيداً بدور قوات الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني في المواجهة الجارية، كما أشاد بعمليات حزب الله اللبناني ضد إسرائيل، معتبراً أنها "تحرك قوي فاجأ خصومه"، ومؤكداً أن الحزب يمارس حقه المشروع في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

تحذير أممي من انجرار اليمن إلى التصعيد

في المقابل، حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار اليمن إلى موجة التصعيد العسكري المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على مسار السلام الهش في البلاد. وقال غروندبرغ، في بيان، إنه يواصل الانخراط بشكل نشط مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية في ظل القلق المتزايد إزاء التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، مؤكداً ضرورة حماية اليمن من أن يتحول مجدداً إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية.

وشدد المبعوث الأممي على أن اليمن، بعد أكثر من عقد من النزاع المدمر، لم يعد قادراً على تحمل موجة جديدة من التصعيد، محذراً من أن أي إجراءات قد تقوض فرص السلام ستفاقم معاناة اليمنيين وتدفع البلاد نحو مزيد من عدم الاستقرار، وأكد أنه من غير المقبول أن يقوم أي طرف بجر البلاد إلى صراع أوسع، مشيراً إلى أن حماية اليمن من تداعيات المواجهات الإقليمية تمثل أولوية ملحة في هذه المرحلة الحساسة.

وأوضح غروندبرغ أن هناك فرصة حقيقية، وإن كانت هشة، للمضي قدماً نحو عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، من شأنها إنهاء النزاع وفتح الطريق أمام سلام عادل ومستدام في اليمن، وأكد أن مستقبل البلاد يجب أن يتشكل من خلال هذه العملية السياسية، لا عبر انعكاسات الصراعات الإقليمية. وأضاف أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بدعم الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب من جميع الأطراف تقديم مصالح الشعب اليمني على أي اعتبارات أخرى.