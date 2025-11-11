الحوثيون يوقفون تصاريح طيران الأمم المتحدة ويقتحمون مقر منظمة دولية

- أوقفت جماعة أنصار الله (الحوثيون) تصاريح الرحلات الجوية للأمم المتحدة بين صافر وعدن حتى 25 نوفمبر، مما عطل حركة موظفي المنظمات الأممية وأثر على الأنشطة الإنسانية في اليمن. - اقتحم الحوثيون مقر الهيئة الطبية الدولية في صنعاء، حيث صادروا أجهزة واحتجزوا موظفين، في تصعيد مستمر ضد المنظمات الدولية منذ أغسطس. - زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، اتهم منظمات أممية بالتجسس والمشاركة في تمرير معلومات استخبارية، مما أدى إلى غارة إسرائيلية على صنعاء.

أوقفت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، اليوم الثلاثاء، تصاريح الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة بين صافر في محافظة مأرب ومدينة عدن غربي البلاد حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فقد أدى القرار الحوثي إلى تعطيل حركة موظفي المنظمات والبعثات الأممية العاملين في اليمن، وعرقلة أعمالها الإنسانية والإغاثية، وتعطيل أنشطتها، ولا سيما أنّ موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعتمدون بشكل رئيس على النقل الجوي للانتقال بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمناطق التابعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

في سياق متصل، واصل الحوثيون عمليات اقتحام مقرات المنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم، حيث أقدم مسلحو الجماعة، اليوم الثلاثاء، على اقتحام مقر الهيئة الطبية الدولية في شارع الخمسين جنوبي العاصمة صنعاء، وعبثوا بمحتوياته، وصادروا عدداً من أجهزة الحاسوب والاتصالات، واحتجزوا عدداً من الموظفين المحليين، وأخضعوهم للتفتيش والتحقيق معهم، قبل أن ينقلوهم إلى جهة مجهولة.

وتأتي عملية الاقتحام في سياق تصعيد مستمر من قبل الحوثيين ضد المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة، حيث اقتحم الحوثيون منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي، عدداً من مكاتب المنظمات الدولية والأممية، واختطفوا أكثر من 60 موظفاً.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد وجه قبل أسابيع اتهامات إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالضلوع في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، وزعم أن بعض موظفيها شاركوا في تمرير معلومات استخبارية أسهمت في غارة إسرائيلية استهدفت حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء أواخر أغسطس.