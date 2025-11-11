الحوثيون يلوّحون بعودة عملياتهم في حال استئناف الحرب على غزة

11 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:24 (توقيت القدس)
رئيس أركان الحوثيين يوسف المداني (إكس)
- أكد رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين، يوسف المداني، استعداد الجماعة لاستئناف العمليات ضد إسرائيل إذا استأنفت عدوانها على غزة، مشددًا على مراقبة التطورات عن كثب والتزامهم بالوقوف مع الفلسطينيين.
- الحوثيون نفذوا حملة لقطع الملاحة في البحر الأحمر عن الموانئ الإسرائيلية، وتطورت إلى قصف بالصواريخ والمسيّرات على مواقع داخل إسرائيل، ردًا على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
- تعرضت اليمن لغارات إسرائيلية مدمرة استهدفت مواقع مدنية، لكن الحوثيين واصلوا استهداف السفن والقصف الصاروخي على مواقع إسرائيلية حتى وقف إطلاق النار.

قال رئيس هيئة الأركان العامة للحوثيين في اليمن يوسف المداني، إنّ الجماعة ستعود لعملياتها ضد إسرائيل في حال استأنفت حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الأركان، أمس الاثنين، إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأضاف المداني في الرسالة: "إنّنا نراقب التطورات عن كثب، ونعلن أنه إذا استأنف العدو عدوانه على غزة، فسنعود لعملياتنا العسكرية في عمق الكيان الصهيوني، وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرَين الأحمر والعربي"، وأضاف المداني: "نؤكد لكم أننا ثابتون على عهدنا ووعدنا بالوقوف معكم وإلى جانبكم مهما بلغت التضحيات".

وشكر المسؤول الحوثي كتائب القسام على تعزيتها في استشهاد رئيس أركان الجماعة السابق محمد عبد الكريم الغماري، الذي قالت إسرائيل إنه قتل متأثراً بجراح أصيب بها جراء ضربات شنّها طيران الاحتلال على اليمن.

عناصر الحوثيين بطريق يؤدي لوسط مدينة تعز، 14 يوليو 2022 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

جماعة الحوثيين: القبض على شبكة تجسس إسرائيلية أميركية سعودية

وبعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انخرط الحوثيون في حملة استهدفت قطع الملاحة في البحر الأحمر عن الموانئ الإسرائيلية، وتطورت لاحقاً إلى قصف مباشر بالصواريخ والمسيّرات على مواقع داخل إسرائيل، في ما اعتبرته مناصرة للفلسطينيين في القطاع.

وتعرضت اليمن على إثر الحملة، إلى غارات إسرائيلية مدمّرة استهدفت مواقع غالبيّتها مدنية، لكن ذلك لم يثن الجماعة عن مواصلة الاستهدافات للسفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل، وكذلك القصف الصاروخي على مواقع إسرائيلية. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقفت هذه الهجمات.

