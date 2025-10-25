الحوثيون يقتحمون مكتبي غروندبرغ ومنظمة فاو ويعتقلون موظفين

- اقتحم مسلحون حوثيون مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ومكتب "فاو" في صنعاء، وعبثوا بمحتوياتهما واعتقلوا موظفين، في تصعيد ضد وكالات الأمم المتحدة. - اختطفت عناصر حوثية موظفة في برنامج الأغذية العالمي، مما يرفع عدد الموظفين المحتجزين تعسفياً إلى 55 منذ 2021، وفقاً للأمم المتحدة. - تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم عملها في مناطق الحوثيين، وعيّنت الدبلوماسي معين شريم لتعزيز جهود إطلاق سراح المحتجزين ومنع تكرار الحوادث.

أفادت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بأنّ مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، اقتحموا، اليوم السبت، مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في صنعاء. وأضافت المصادر أنّ المسلحين الحوثيين عبثوا بمحتويات المكتبين وصادروا بعض الأشياء منهما، كما اعتقلوا عدداً من الموظفين، في تصعيد جديد ضد عمل وكالات الأمم المتحدة العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأوضحت المصادر أنّ مسلحين حوثيين برفقة عناصر من المليشيا النسائية التابعة للجماعة، والتي تعرف بـ"الزينبيات"، داهمت شقة سكنية تابعة لحنان الشيباني الموظفة في قسم الخدمات والبروتوكول ببرنامج الأغذية العالمي (WFP) وعمدوا إلى اختطافها و"اقتيادها إلى مكان مجهول". ويأتي اقتحام المكتبين الأمميين واختطاف الموظفين عقب يوم واحد من تأكيد الأمم المتحدة أنّ جماعة الحوثيين، احتجزت موظفين جديدين لديها، ما يرفع عدد موظفيها المحتجزين تعسفياً لدى الجماعة منذ عام 2021 إلى 55 شخصاً.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في إحاطته الصحافية، إنّ جماعة الحوثيين احتجزت، الخميس، اثنين من الموظفين الأمميين، ما يرفع عدد المحتجزين تعسفياً منهم إلى 55 موظفاً.

وأضاف المسؤول الأممي أنّ سلطات الحوثيين، ومنذ عام 2021، اتخذت عدداً من الخطوات التي جعلت من الصعب بشكل متزايد تقديم المساعدات لليمنيين، مشيراً إلى اقتحام مقرات الأمم المتحدة واحتلالها بالقوة، والاستيلاء على أصولها، إضافة إلى تكرار عمليات الاحتجاز التعسفي لموظفيها. وأوضح حق أنّ الأمم المتحدة تعتزم إعادة تقييم أسلوب عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً أنّ "هذه الإجراءات تُجبرنا على إعادة النظر في طريقة عملنا هناك".

كما كشف المسؤول الأممي أنّ المنظمة عيّنت الدبلوماسي الفلسطيني معين شريم، النائب السابق للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، لقيادة الجهود الجارية وتعزيزها لإطلاق سراح الموظفين المحتجزين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. وكان زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قد وجّه قبل أيام اتهامات إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالضلوع في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، مدعياً أن بعض موظفيها شاركوا في تمرير معلومات استخبارية أسهمت في غارة إسرائيلية استهدفت حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء، أواخر أغسطس/ آب الماضي.