الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

- الحوثيون يعلنون حظرًا فوريًا على الملاحة البحرية السعودية، مؤكدين على معادلة "مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل"، ردًا على الحصار السعودي المستمر منذ 12 عامًا والذي أثر بشكل كبير على الشعب اليمني. - البيان الحوثي يشدد على حق الشعب اليمني في مواجهة الحصار والعدوان بكل الوسائل المتاحة، داعيًا إلى التعبئة العامة والاستعداد لكافة السيناريوهات، مع التأكيد على الجهوزية الكاملة للقوات. - الحوثيون يوجهون التحية للشعب اليمني لمشاركته في مليونية التحذير والنفير، مؤكدين التزامهم باسترداد الحقوق وإنهاء الحصار مهما كانت النتائج.

أعلن الحوثيون، اليوم الاثنين، حظراً بأثر فوري على الملاحة البحرية السعودية، مشيرين إلى أنهم سيعملون على تثبيت معادلة "مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".

وقال الحوثيون في بيان تلاه المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع: "يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاماً من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات براً وبحراً وجواً، بما فاقم معاناة شعبنا العزيز، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق من دون أي حق أو مبرر له في ذلك". وأضاف: "هذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني، وليست له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني، ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهدافه مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم وغادر".

الحوثيون: نؤكد على حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل

وتابع سريع: "لا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم، ويعتدى عليه، دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة وصاحب قضية عادلة وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة".

الحوثيون يحظرون الملاحة على السعودية

وقال البيان: "نعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. وثانياً، نؤكد حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. وثالثاً، تؤكد قواتنا جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي سيتبعها الحوثيون لتطبيق حظر الملاحة البحرية على السعودية؟ ما هي التداعيات المتوقعة لهذا الحظر على حركة الملاحة في المنطقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الحوثيون يدعون إلى الاستعداد لكل السيناريوهات

وأضاف البيان: "ندعو أبناء شعبنا إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين، ونوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألوا جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات".