الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر

- الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بزعم مخالفتهما حظر الملاحة البحرية، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير فيهما. - تصاعد التوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تعهد التحالف العربي بحماية السفن التجارية والتعامل بحزم مع التهديدات، وسط تحذيرات أممية من تأثير التصعيد على الملاحة الدولية. - الحوثيون يهددون بمزيد من الهجمات داخل السعودية إذا تعرضت مناطقهم لهجمات جديدة، بينما لم تصدر تأكيدات مستقلة حول استهداف الناقلتين.

زعم الحوثيون مساء الأربعاء استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بعد يومين من إعلان الجماعة حظر الملاحة البحرية على السعودية، في تصعيد جديد للتوترات المرتبطة بالملاحة البحرية في المنطقة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان إن الجماعة نفذت "عملية عسكرية نوعية" استهدفت ناقلتين نفطيتين سعوديتين تحملان اسمي "ENCELIA" و"LAYLA"، بزعم مخالفتهما قرار الحظر البحري الذي أعلنته الجماعة سابقاً، مضيفاً أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيّرة.

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وادعى البيان أن الهجوم أدى إلى "إصابات دقيقة" في السفينتين وتسبب باندلاع حريق كبير فيهما، فيما أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من الشقيق في السعودية، مشيرة إلى أن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها. كما أعلن سريع أن قوات الجماعة أجبرت نحو عشر سفن أخرى على التراجع والعودة، من دون تقديم أدلة تؤكد تلك المزاعم.

وأكد الحوثيون استمرار عملياتهم البحرية ضد ما وصفوه بـ"العدو السعودي"، وتمسكهم بمعادلة "الحصار بالحصار"، ملوحين بتنفيذ هجمات داخل الأراضي السعودية في حال تعرض مناطق سيطرتهم لأي هجمات جديدة. ولم يصدر على الفور تعليق عن السلطات السعودية أو عن التحالف العربي بشأن ما أورده الحوثيون، كما لم تتوفر تأكيدات مستقلة حول استهداف الناقلتين أو وقوع أضرار فيهما.

طاقة ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعودان من البحر الأحمر لقناة السويس

ويأتي الإعلان الحوثي في ظل تصعيد متبادل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث أعلنت قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي، الأحد الماضي، أنها ستتولى حماية سفنها التجارية في الممرات البحرية الاستراتيجية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم وقوة مع مصادر التهديد. وتشهد المنطقة توتراً متزايداً منذ إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إجراءات مرتبطة باستئناف تصدير النفط وتشديد الرقابة على حركة الملاحة والطيران، وسط تحذيرات أممية متكررة من مخاطر اتساع دائرة التصعيد وتأثيره على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.