الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر

- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) عن استهداف ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، مبررة ذلك بمخالفة الحظر البحري المفروض على الملاحة المرتبطة بالسعودية، مؤكدة استمرارها في هذا الحظر كجزء من "معادلة الحصار بالحصار". - شهد مضيق باب المندب ارتفاعاً محدوداً في حركة الملاحة، مع عبور 28 سفينة، بينما لا تزال حركة العبور عبر مضيق هرمز دون مستوياتها المعتادة. - دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف دعمها للحوثيين، بينما أكدت الصين دعمها لوحدة اليمن واستقرارها.

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلة النفط السعودية "NCC GHAZAL" في البحر الأحمر، قائلة إن السفينة خالفت قرار الحظر البحري الذي تفرضه الجماعة على الملاحة المرتبطة بالسعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن العملية نُفذت "بعدد من الصواريخ الباليستية"، مضيفاً أن السفينة رفضت الاستجابة للنداءات التحذيرية، قبل أن تُجبر على التراجع والعودة.

وأضاف البيان أن العملية جاءت في إطار ما تصفه الجماعة بـ"الحظر البحري على العدو السعودي"، مؤكداً استمرار تنفيذ هذا القرار ضمن ما أسماه "معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل". ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات السعودية أو من الشركة المشغلة للسفينة بشأن ما أعلنه الحوثيون، كما لم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل العملية أو حجم الأضرار المحتملة التي قد تكون لحقت بالناقلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت الحوثيين إلى وصف السفينة بأنها خالفت قرار الحظر البحري؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في تخفيف التوتر العسكري في البحر الأحمر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأمس الاثنين، سجلت حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب ارتفاعاً محدوداً لتبلغ 28 سفينة، وهو أعلى مستوى خلال أربعة أيام، في وقت لا تزال فيه حركة العبور عبر مضيق هرمز دون مستوياتها المعتادة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى حل للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها وكالة رويترز، أن عدد السفن العابرة لا يزال أقل من الذروة المسجلة خلال تموز/يوليو الجاري، عندما عبرت 46 سفينة المضيق في 14 يوليو. كما بينت البيانات، حتى الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، أن 12 سفينة دخلت البحر الأحمر أمس، بينها أربع ناقلات نفط، تضم ناقلة عملاقة، وناقلتين من فئة "سويزماكس"، وناقلة من فئة "أفراماكس".

وفي المقابل، خرجت من البحر الأحمر 16 سفينة، بينها عشر ناقلات نفط، شملت أربع ناقلات من فئة "سويزماكس"، وثلاث ناقلات من فئة "أفراماكس"، وناقلتين متوسطتي الحجم، إضافة إلى ناقلة عملاقة. ومن بين السفن المغادرة، غادرت ناقلة النفط العملاقة "نيو بيرل"، التي ترفع علم هونغ كونغ وتحمل مليوني برميل من الخام السعودي، البحر الأحمر متجهة إلى ميناء تشوشان شرقي الصين، لتصبح رابع ناقلة عملاقة صينية تغادر المنطقة منذ إعلان جماعة الحوثيين فرض ما تصفه بـ"الحصار البحري" على الملاحة المرتبطة بإسرائيل.

العرادة يدعو بكين للضغط من أجل وقف التصعيد بالبحر الأحمر

على الصعيد السياسي، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء سلطان العرادة، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر على إيران لوقف دعمها للحوثيين، مطالباً بموقف دولي "أكثر حزماً" لإنهاء الهجمات على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية.

وخلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، تشاو تشنغ، قال العرادة إن استمرار دعم طهران للحوثيين يهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والمصالح الاقتصادية العالمية، داعياً بكين إلى توظيف مكانتها بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن لدعم الجهود الأممية والضغط من أجل وقف التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهته، جدد القائم بأعمال السفارة الصينية تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، واستمرار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

ورغم هذه المؤشرات الميدانية والدبلوماسية الهادئة، لا يزال التوتر العسكري الحذر يخيم على المشهد؛ إذ أكدت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، في بيان، أن ما وصفته بـ"انتهاك الأجواء اليمنية" من قبل السعودية أمر مرفوض، معتبرة أن إسقاط طائرات مسيّرة سعودية داخل الأجواء اليمنية يبرر، وفق رؤيتها، حقها في الرد. كما شددت على أن اليمن "لن يقبل بمثل هذه الانتهاكات"، وكررت تمسكها بمبدأ "وحدة الساحات".

ويرى مراقبون أن الانتعاش المحدود لحركة الملاحة عبر باب المندب يظل مرهوناً بمدى صمود مسارات التهدئة الإقليمية؛ إذ إن أي انتكاسة ميدانية أو عودة لاستهداف السفن قد تعيد إرباك خطوط الشحن العالمية وسلاسل الإمداد عبر قناة السويس، ما يجعل الهدوء الحالي مجرد "استراحة محارب" بانتظار تسوية تسحب فتيل الأزمة بشكل دائم.