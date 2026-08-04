الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

- الحوثيون يعلنون قصف هدف حساس في مطار نجران السعودي بطائرة مسيّرة، كرد على خرق الأجواء في صعدة وحجة، مع تهديد بردود مستقبلية على أي خرق سعودي. - إنقاذ طاقم سفينة شحن هندية تعرضت لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر، قبالة سواحل الحديدة، دون خسائر بشرية، وسط غموض حول الجهة المسؤولة عن الهجوم. - السعودية تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، بينما تواصل الجماعة استهداف السفن السعودية في مضيق باب المندب.

أعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، قصفهم "هدفاً حساساً" في مطار نجران السعودي قرب الحدود اليمنية، في أحدث هجوم للجماعة على السعودية بعد ضربات استهدفت منشآت طاقة في المملكة، إثر تصعيد اندلع أخيراً على خلفية أزمة منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان على منصة إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية (القوات التابعة للجماعة غير المعترف بها دولياً) تمكنت من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة"، مضيفاً أن "هذا الاستهداف يأتي رداً على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسيّر". وهدد سريع بأن أي "خرق سعودي لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو "الهدف الحساس" الذي استهدفه الحوثيون في مطار نجران؟ ما هي الجهة التي يُعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم على سفينة الشحن الهندية في البحر الأحمر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

إنقاذ سفينة في البحر الأحمر بعد تعرّضها لهجوم

في غضون ذلك، أنقذت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع البحرية اليمنية، طاقم سفينة شحن هندية غرقت إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ أثناء إبحارها في البحر الأحمر، قبالة سواحل محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقلت وكالة "2 ديسمبر" التابعة للمقاومة الوطنية عن مصادر ملاحية قولها إن سفينة الشحن "فايزي نوري أوليا" تعرضت لهجوم بزورق مفخخ على بعد 13 ميلاً بحرياً جنوب مدينة الحديدة، ما أدى إلى غرقها بالكامل.

وأضافت المصادر أن قوات خفر السواحل والبحرية اليمنية نفذت عملية إنقاذ مشتركة تمكنت خلالها من انتشال جميع أفراد الطاقم، وعددهم 14 بحاراً، بينهم 13 هندياً وبحار يمني، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشارت إلى أن أفراد الطاقم نُقلوا إلى مكان آمن، حيث تلقوا الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة عقب انتهاء عملية الإنقاذ، فيما لم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم أو حجم الأضرار المادية الأخرى الناجمة عنه.

وفي 20 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية، ردّاً على ما يقولون إنه "حصار سعودي" مفروض على الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرة الجماعة. وفي خضم الحصار استهدفت الجماعة عدة ناقلات نفط سعودية، وأجبرت أخرى على تغيير مسارها في مضيق باب المندب.

أخبار الحوثيون يعلنون تغيير مسار 8 سفن نفطية سعودية

وأعلنت الجماعة، مساء الجمعة الماضي، منع 8 سفن نفطية سعودية من عبور باب المندب، متحدثة عن إجبارها على تغيير مسارها شمالاً، بينما لم يصدر أي تعليق سعودي بشأن هذا الموضوع حتى الساعة. وفي بيان، توعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بمواصلة العمليات ضد السفن السعودية "حتى تحقيق أهدافها المعلنة"، بحسب تعبيره.

في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، في وقت سابق، أن السعودية تسعى إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وأوضح المصدران أن تشكيل التحالف لم يُحسم بعد، بل لا يزال قيد المناقشة مع عشرات الدول.