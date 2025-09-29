الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب وإيلات بصاروخ باليستي ومسيّرتين

- أعلن الحوثيون عن هجوم على تل أبيب وإيلات بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين، مما أدى إلى هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما اعترض جيش الاحتلال صاروخاً أُطلق من اليمن. - زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحوثيين أحرزوا تقدماً في إنتاج صواريخ ومسيّرات متقدمة، مع خطط لعملية "طوفان أقصى" جديدة عبر الأراضي الأردنية أو السورية. - شنت إسرائيل ضربات جوية على صنعاء، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في تصعيد مستمر منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث يواصل الحوثيون دعم الفلسطينيين.

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الاثنين، مهاجمة مواقع إسرائيلية في تل أبيب وإيلات، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين، في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن.

وقال سريع، في بيان، إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2) الانشطاري متعدد الرؤوس، ضد "أهداف حساسة" في تل أبيب، مشيراً إلى أن العملية "حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ". كما أكد تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية أخرى بطائرتين مسيّرتين ضد "هدفين حيويين" في إيلات. وأكد سريع مواصلة العمليات حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن فجر اليوم عن دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل، قبل أن يشير في بيان لاحق إلى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

يأتي ذلك فيما زعم تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت أنّ جماعة الحوثيين في اليمن أحرزوا تقدماً كبيراً في الإنتاج المحلي لصواريخ ومسيّرات متقدّمة، وتصنيعها وتخزينها تحت الأرض، طارحاً سيناريو يبدو وهمياً أكثر منه واقعياً، بشأن خطط يعدّها الحوثيون لعملية "طوفان أقصى" جديدة لكن بنسخة يمنية، من خلال الأراضي الأردنية أو السورية.

ويوم الخميس الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية على صنعاء، غداة سقوط جرحى في مدينة إيلات جراء هجوم بطائرة مسيّرة تبناه الحوثيون. وأسفرت الغارات الإسرائيلية على العاصمة اليمنية عن سقوط ثمانية شهداء و142 جريحاً، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة لسلطات الحوثيين. ومنذ اندلاع الحرب على غزة، بدأ الحوثيون إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي اسناداً للفلسطينيين. وفي المقابل، شنّت إسرائيل ضربات دامية على مناطق سيطرة المتمردين في اليمن، شملت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء.