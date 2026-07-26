الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع وسط تصعيد في البحر الأحمر

- أعلنت جماعة الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع تركية الصنع تابعة للتحالف السعودي في محافظة الجوف، مما يعكس استمرار الصراع الجوي والحدودي المتذبذب بين الطرفين، وسط توتر في البحر الأحمر. - هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية حذرت من حادث أمني وشيك استهدف ناقلة تجارية في البحر الأحمر، مؤكدة سلامة الطاقم والسفينة، ودعت لتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة. - تجدد القصف المدفعي على تعز، حيث استهدفت المليشيات الحوثية المجمع القضائي بقذائف الهاون، مما أدى لأضرار مادية دون خسائر بشرية، في سياق هجمات متواصلة على المدينة المحاصرة.

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الأحد، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تركية الصنع، تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، فوق محافظة الجوف، شمالي اليمن، بالتزامن مع حادث أمني جديد استهدف حركة الملاحة في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، وسط تجدد القصف المدفعي على المنشآت المدنية في مدينة تعز المحاصرة.

وقالت جماعة الحوثيين، في بيان، إنها نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار أكنجي" باستخدام سلاح مناسب، أثناء تنفيذها ما وصفته بـ"أعمال عدائية" في أجواء محافظة الجوف المتاخمة للحدود السعودية. في المقابل، لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الجانب السعودي أو قيادة التحالف بشأن هذا الإعلان، فيما تعذر التحقق من صحة هذه التفاصيل من مصادر ميدانية مستقلة.

ويُعد إعلان الحوثيين إسقاط طائرة من طراز "بيرقدار أكنجي" -التي تُعد من أحدث المسيّرات القتالية والاستطلاعية بعيدة المدى- مؤشراً على استمرار حالة الصراع الجوي والحدودي المتذبذب بين الجماعة والتحالف. كما تتقاطع هذه المواجهات الجوية مع حالة التوتر المستمرة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، إذ تخلق الاستهدافات المتكررة للناقلات التجارية تحديات أمنية كبيرة لشركات الملاحة الدولية، وتزيد من تعقيد المشهد الأمني الإقليمي والدولي المرتبط بالملف اليمني.

استهداف جديد في البحر الأحمر

وفي امتداد لحالة الاضطراب الأمني في الممرات الملاحية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغاً يتعلق بوقوع حادث أمني وشيك استهدف إحدى الناقلات التجارية أثناء عبورها في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. وأوضحت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية أن ضابط أمن الشركة المالكة للناقلة أفاد برصد ارتطام مقذوف مجهول بالمياه على مسافة قريبة جداً من السفينة. وعلى الرغم من أن التقييمات الأولية أكدت سلامة الطاقم والسفينة وعدم تسجيل أضرار مادية أو تسربات بيئية حتى الآن، فإن الهيئة جددت تحذيراتها لجميع السفن والشركات البحرية بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة.

وعلى الصعيد الميداني، كشفت منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشؤون العسكرية، نقلاً عن مصادر محلية، عن رصد عمليات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نفذتها عناصر الجماعة من مواقع تمركزها في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران باتجاه الأراضي السعودية، فيما أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات شديدة في المنطقة. وجاء هذا التطور بعد ليلة شهدت إطلاقات صاروخية مماثلة انطلقت من منطقة بني حسن بمديرية عبس غربي محافظة حجة، بالقرب من الساحل الحدودي شمال غربي اليمن.

تجدد القصف المدفعي على تعز

محلياً، واصلت الجماعة خروقها الميدانية في محافظة تعز جنوبي غربي البلاد، إذ ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن المليشيات الحوثية المتمركزة في الأطراف الشمالية للمدينة استهدفت، مساء السبت، المجمع القضائي الواقع في حي جبل جرة بقذائف الهاون. وأفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمبنى المجمع من دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين أو الكوادر العاملة، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الهجمات التي تطاول الأحياء السكنية والمنشآت والمؤسسات الخدمية في المدينة المحاصرة منذ سنوات.