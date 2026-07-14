الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية

- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) عن إسقاط طائرة استطلاع سعودية في محافظة البيضاء، مما يزيد من التوتر العسكري مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط تحذيرات أممية من انهيار التهدئة. - ضبطت قوات العمالقة الجنوبية قارب تهريب في مضيق باب المندب يحمل مواد لتصنيع الأسلحة، متهمة الحوثيين بتلقيها عبر البحر، وتم القبض على الطاقم المشتبه به. - قُتل عنصران من الأمن الوطني في هجوم مسلح نُسب لتنظيم القاعدة في أبين، حيث استخدمت قنابل وأسلحة رشاشة، وتستمر الجهود لملاحقة المنفذين.

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع قالت إنها تابعة للسعودية من طراز "وينغ لونغ 2"، أثناء تحليقها في أجواء محافظة البيضاء، وسط اليمن. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، إن قوات الجماعة "تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة البيضاء، بعد استهدافها بسلاح مناسب".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو نوع المهام العدائية التي كانت تقوم بها طائرة الاستطلاع السعودية قبل إسقاطها؟ ما هي تفاصيل المواد المضبوطة في القارب الذي تم ضبطه في مضيق باب المندب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف سريع أن قوات الجماعة "جاهزة للتصدي لأي خرق لأجواء البلاد وسيادتها، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء"، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل بشأن موقع إسقاط الطائرة أو مصيرها. ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق عن الجانب السعودي بشأن إعلان الحوثيين، كما تعذر التحقق من صحة الرواية من مصادر مستقلة.

ويأتي إعلان الحوثيين في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وسط تحذيرات أممية ودولية من انهيار حالة التهدئة الهشة في اليمن، واستمرار تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع بشأن التصعيد الميداني والانتهاكات، في وقت يبذل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ جهوداً لخفض التصعيد وإحياء مسار التسوية السياسية.

قوات "العمالقة" تضبط قارباً في مضيق باب المندب

من جهتها، أعلنت قوات العمالقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ضبط قارب في مضيق باب المندب، قالت إنه كان ينقل مواد ومعدات تُستخدم في تصنيع الأسلحة، واتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بتلقيها عبر عمليات تهريب بحرية إلى محافظة الحديدة، في أحدث إعلان عن إحباط شحنة يشتبه في ارتباطها بإمدادات عسكرية للجماعة.

وقالت قوات العمالقة، في بيان نشره مركزها الإعلامي، إن الدوريات البحرية التابعة لها في قطاع باب المندب اعترضت القارب بعد "عملية رصد ومتابعة استخباراتية"، وألقت القبض على طاقمه، الذي وصفته بأنه يتبع شبكات تهريب تعمل لصالح الحوثيين.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت فحص محتويات الشحنة وتحريزها، مشيراً إلى أن تفاصيل المواد المضبوطة ستُعلن بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، من دون تقديم معلومات إضافية بشأن نوعية المعدات أو مصدرها. ويأتي الإعلان في ظل استمرار عمليات المراقبة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، حيث تشهد المنطقة تشديداً للإجراءات الأمنية لمكافحة تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام العسكري إلى اليمن.

مقتل عنصرين من قوات الأمن الوطني

في سياق آخر، قُتل عنصران من قوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقاً)، فجر اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف مقر الأمن الوطني بمدينة لودر في محافظة أبين، جنوبي اليمن، في عملية نسبتها السلطات الأمنية إلى تنظيم القاعدة.

وأكدت إدارة أمن محافظة أبين، في بيان نعي، أن الهجوم استهدف القوة المرابطة في مقر الأمن الوطني بمدينة لودر، مضيفة أن المهاجمين استخدموا قنابل يدوية وأسلحة رشاشة خلال العملية، ما أدى إلى مقتل أحمد قاسم الجعري ومعتز علي عبد الرب الجعدني، وهما من منتسبي قوات الأمن الوطني. وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ في ساعات الفجر، واصفاً إياه بـ"الإرهابي"، ومؤكداً أن القتيلين كانا يشاركان في مهام أمنية تتعلق بملاحقة الجماعات المتشددة وتعزيز الأمن في مديرية لودر. ونعت إدارة أمن أبين العنصرين، مشيدة بدوريهما في تثبيت الأمن والاستقرار.

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق من "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بشأن الهجوم، كما لم تعلن السلطات الأمنية تفاصيل إضافية عن ملابساته أو ما إذا كانت قواتها قد تمكنت من ملاحقة المنفذين.

وتُعد محافظة أبين، ولا سيما مديرية لودر، من المناطق التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطاً لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، رغم الحملات الأمنية والعسكرية المتكررة التي تنفذها القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي، إذ تشهد المحافظة بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والعسكريين ونقاط التفتيش.