الحوثيون يختطفون المحامي صبرة في صنعاء

- اختطفت جماعة الحوثيين المحامي عبد المجيد صبرة من مكتبه في صنعاء، حيث اقتحم مسلحون المكتب وعبثوا بمحتوياته وصادروا بعض المتعلقات الشخصية. - يُعرف صبرة بدفاعه عن المختطفين لدى الحوثيين، بما في ذلك الصحافيين والناشطين، وقد اشتهر بدفاعه عن أبناء تهامة الذين أُعدموا في 2021. - يأتي اختطاف صبرة ضمن حملة قمعية للحوثيين ضد الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، حيث حذرت الجماعة من أي مظاهر احتفالية، مدعية وجود مخططات معادية.

اختطفت جماعة أنصار الله (الحوثيون) المحامي عبد المجيد صبرة من مكتبه في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس بأن مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين اقتحموا المكتب الخاص بالمحامي صبرة في منطقة شميلة جنوبي صنعاء، ليختطفوه بعد ذلك. وأضافت المصادر ذاتها أن المسلحين اقتحموا المكتب وفتّشوه وعبثوا بمحتوياته وصادروا بعض المتعلقات الشخصية بالمحامي.

ويعد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين لدى جماعة الحوثيين. واشتهر بدفاعه عن تسعة من أبناء تهامة الذين اختطفتهم الجماعة بعدما اتهمتهم بالمشاركة في قتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد، ليُعدموا في سبتمبر/ أيلول 2021 في قضية هزت الرأي العام والوسط الحقوقي المحلي. كذلك لعب صبرة دوراً بارزاً في الدفاع عن الصحافيين الذين اختطفتهم جماعة الحوثيين، وأبرزهم الصحافي محمد المياحي قبل أكثر من عام، على خلفية كتابات له في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي اختطاف المحامي صبرة في سياق حملة واسعة تشنها جماعة الحوثيين في مناطق سيطرتها تخوفاً من احتفال المواطنين بالذكرى الثالثة والستين لثورة 26 سبتمبر (أيلول 1962) بعدما حذرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أمس الأول الثلاثاء، من أي مظاهر للاحتفال بالذكرى، بذريعة "وجود مخططات معادية لاستهداف الجبهة الداخلية"، مؤكدة "جاهزيتها لإفشال تلك المخططات والتصدي لها بحزم".

وقالت داخلية الحوثيين في بيان صادر عنها إن "العدو (الاحتلال الإسرائيلي) يسعى هذا العام لتكرار محاولاته لتنفيذ مخططات خبيثة عبر استغلال مناسبة ذكرى 26 سبتمبر"، محذرة "كل من تسوّل له نفسه التورط في خدمة الأعداء أو السقوط في مستنقع الخيانة والعمالة". يشار إلى أن جماعة الحوثيين اختطفت خلال الأيام الماضية العديد من الناشطين، بينهم الكاتبان أوراس الإرياني وماجد زايد، بسبب كتابات رأي على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعارض الجماعة أهداف ثورة 26 سبتمبر ومبادئها، التي قام بها الضباط الأحرار في اليمن ضد نظام المملكة المتوكلية اليمنية، وأُعلن بموجبها قيام الجمهورية العربية اليمنية في الشطر الشمالي من اليمن.