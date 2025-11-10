- اختطفت جماعة الحوثيين الدكتور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، مع مرافقيه، مما أثار قلقًا واسعًا نظرًا لمكانته كأحد أبرز الأكاديميين والمفكرين اليمنيين المناهضين للحرب والداعين للسلام. - تواصل جماعة الحوثيين حملات الاختطاف ضد النشطاء في المناطق التي تسيطر عليها، حيث اختطفت عشرات الناشطين والشخصيات السياسية والاجتماعية في محافظة ذمار، بالإضافة إلى استمرار حملات الاختطاف في محافظة إب. - تصاعدت عمليات الاختطاف بعد مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء والقيادات بعملية إسرائيلية، مما زاد من التوتر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أقدمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) الاثنين، على اختطاف أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء حمود العودي من منزله في العاصمة اليمنية صنعاء مع اثنين من مرافقيه، إلى جهة مجهولة. وأكد حساب العودي على موقع "فيسبوك" أن "الدكتور العودي ومرافقيه أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي، في المعتقل"، دون إبداء المزيد من التفاصيل.

ويعدّ العودي من أبرز الأكاديميين والمفكرين اليمنيين، الذين أسهموا برفد المكتبة اليمنية بالكثير من المؤلفات التي تركز على دراسة البنية القبلية والاجتماعية وتحليلها في اليمن. كما يعد من أبرز الأصوات اليمنية المناهضة للحرب، والمنادية بالسلام، حيث أسس مبادرة "ملتقى الرقي والتسامح"، التي تسعى إلى تعزيز السلام الأهلي، ونشر قيم المواطنة، والتعايش، ونبذ العنف المذهبي والقبلي.

وأفادت مصادر مقربة من العودي لـ"العربي الجديد" بأن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين استدعى العودي، الذي غادر منزله صباح الاثنين للتجاوب مع الاستدعاء، برفقة اثنين من مرافقيه، هما عبدالرحمن العلفي، وأنور خالد، لتفاجأ أسرته بإغلاق تلفوناتهم وعدم إمكانية التواصل معهم دون عودتهم".

بالتزامن مع ذلك، تواصل جماعة الحوثيين تنفيذ حملات اختطافات واسعة بحق النشطاء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث أقدمت اليوم الاثنين على اختطاف عشرات الناشطين والشخصيات السياسية والاجتماعية بمحافظة ذمار جنوبي صنعاء، بينهم القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد الشغدري، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.

كما تواصل جماعة الحوثيين حملة الاختطافات المستمرة منذ أكثر من شهر بحق ناشطين بمحافظة إب جنوبي صنعاء، حيث أفادت مصادر محلية بأن عدد المختطفين في المحافظة تجاوز الـ 100 مختطف. يشار إلى أن جماعة الحوثيين كثفت من عمليات الاختطافات بحق الناشطين في مناطق سيطرتها خاصة بعد قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية بعملية نفّذتها إسرائيل نهاية أغسطس/ آب الماضي.