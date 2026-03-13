الحوثيون يحيون "يوم القدس العالمي" بمسيرات حاشدة في صنعاء ومدن يمنية

(الحوثيين)، اليوم الجمعة، ما يُعرف بيوم القدس العالمي، بتنظيم مسيرات جماهيرية في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها، أكدت خلالها دعمها لفلسطين وإيران وحزب الله ومحور ما يسمى بـ"المقاومة". وتوافد الآلاف إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وساحات عامة في محافظات أخرى للمشاركة في الفعاليات التي دعت إليها قيادة الجماعة. ورفع المشاركون شعارات مؤيدة لفلسطين ومندّدة بإسرائيل والولايات المتحدة.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الإيرانية والفلسطينية وأعلام حزب الله، كما رفعوا صور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وصور حسن نصرالله وصور قيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي، مشددين "على السير على نهج المقاومة حتى تحرير فلسطين".

وأكد المشاركون في المسيرات الجماهيرية تأييدهم لموقف زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في الاستعداد للانخراط في الحرب الجارية "دعماً لإيران في مواجهة قوى الاستكبار العالمي أميركا وإسرائيل"، على حد قولهم.

وجاء في بيان صادر عن المسيرات أن إحياء يوم القدس العالمي "جزء من تحرك جهادي" تسعى الجماعة من خلاله إلى "نيل رضوان الله"، مجدداً العهد بعدم التخلي عن المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية، كما أكد البيان الوقوف إلى جانب طهران، مشيداً بما وصفها بـ"الضربات المنكلة بالأعداء".

وأشاد البيان أيضاً بحزب الله، معتبراً أنه "أعاد العدو إلى نقطة الصفر"، كما أثنى على فصائل ما يسمى بـ"المقاومة" في العراق، داعياً شعوب الأمة إلى إحياء يوم القدس العالمي والتحرك لنصرة فلسطين. ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى "العودة إلى القرآن الكريم كمشروع عملي لتشخيص المشكلة ومعرفة العدو من الصديق"، وفق نص البيان.

ويُحيي أنصار جماعة الحوثيين سنوياً فعاليات يوم القدس العالمي، الذي أعلنه مؤسّس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني عام 1979، ويُصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وتأتي هذه الفعاليات في سياق الخطاب السياسي للجماعة الداعم لإيران ومحور "المقاومة"، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً مرتبطاً بالحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.