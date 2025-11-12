اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الأربعاء، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة صنعاء. وقال مصدر محلي مطلع، لوكالة الأنباء الألمانية، إن "عناصر حوثية مسلحة اقتحمت مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، واحتجزت عدداً من الموظفين داخل المقر، لإجراء التحقيق معهم". وأضاف المصدر أن العناصر الحوثية صادرت هواتف الموظفين وعبثت بمحتويات المقر لـ"إجراء تفتيش بالمقر". وبحسب المصدر، "لا يزال المسلحون الحوثيون داخل مقر المنظمة حتى هذه اللحظة".

وأمس الثلاثاء، أوقفت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) تصاريح الرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة بين صافر في محافظة مأرب ومدينة عدن غربي البلاد حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فقد أدى القرار الحوثي إلى تعطيل حركة موظفي المنظمات والبعثات الأممية العاملين في اليمن، وعرقلة أعمالها الإنسانية والإغاثية، وتعطيل أنشطتها، ولا سيما أنّ موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعتمدون بشكل رئيس على النقل الجوي للانتقال بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمناطق التابعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

والاثنين، أقدم الحوثيون على اختطاف أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء حمود العودي من منزله في العاصمة اليمنية مع اثنين من مرافقيه، إلى جهة مجهولة. وأكد حساب العودي على موقع "فيسبوك" أن "الدكتور العودي ومرافقيه أنور خالد شعب وعبد الرحمن العلفي في المعتقل"، من دون إبداء المزيد من التفاصيل. بالتزامن مع ذلك، يواصل تنفيذ حملات اختطافات واسعة بحق النشطاء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث أقدموا على اختطاف عشرات الناشطين والشخصيات السياسية والاجتماعية بمحافظة ذمار جنوبي صنعاء، بينهم القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد الشغدري، واقتادوهم إلى أماكن مجهولة.

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد اتهم قبل أسابيع منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالضلوع في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، وقال إن بعض موظفيها شاركوا في تمرير معلومات استخبارية أسهمت في غارة إسرائيلية استهدفت حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء أواخر أغسطس/آب الماضي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)