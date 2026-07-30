- اتهم عبد الملك الحوثي السعودية بتشديد القيود الاقتصادية على مناطق الحوثيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار. - نفى الحوثيون الأنباء عن غارات جوية على صنعاء، ودعوا للتركيز على المسيرات المليونية، محذرين من نشر صور للمواقع المستهدفة. - نفت الجماعة استهداف سفينة في ميناء دمياط، مؤكدة أن عملياتها لا تستهدف مصر، وأن السعودية تسعى لتبرير موقفها بإثارة المخاوف حول أمن الملاحة.

اتهم زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي السعودية بتشديد القيود الاقتصادية على مناطق سيطرة الجماعة، معتبراً أن ذلك يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه يأتي على خلفية موقف الجماعة المعلن الداعم للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" اليوم الخميس، إن مسار خفض التصعيد مع السعودية لم يؤد إلى معالجة الملفات الإنسانية أو الاستحقاقات التي تطالب بها الجماعة، متهماً الرياض بمضاعفة القيود على دخول السلع والاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وأضاف أن اليمن يُحرم من الاستفادة من موارده النفطية والغازية، مدعياً أن اليمن يخسر سنوياً عائدات إنتاج نحو 90 مليون برميل من النفط، إلى جانب إيرادات الغاز ومحطة مأرب الكهربائية، وهي موارد قال إنها كان يمكن أن تُستخدم لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات. كما اعتبر الحوثي أن مرحلة خفض التصعيد جاءت بعد فشل الخيار العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية، مشدداً على أن أي تسوية ينبغي أن تشمل معالجة الملف الإنساني وإعادة الإعمار وجبر الأضرار، وإنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الجماعة في تطوير قدراتها العسكرية.

على صعيد آخر، نفت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الخميس، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لغارات جوية. وقال القيادي في الجماعة ورئيس وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الخاضعة للحوثيين نصر الدين عامر، في تدوينة على منصة "إكس"، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن أي عدوان على العاصمة صنعاء"، داعياً إلى "الاهتمام بالتحشيد للمسيرات المليونية يوم غد، ومضامين كلمة السيد القائد، وعدم الانشغال بهذه الأخبار التي لا أساس لها".

لا صحة للأنباء التي تتحدث عن أي عدوان على العاصمة صنعاء



ونتمنى الاهتمام بالتحشد للمسيرات المليونية يوم غدٍ ، ومضامين كلمة السيد القائد قبل قليل، وعدم الانشغال بهذه الأخبار التي لا أساس لها . — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) July 30, 2026

وكان سكان محليون قد أفادوا "العربي الجديد" بسماع انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء، من دون أن تتضح أسبابها أو يصدر أي إعلان رسمي بشأن مصدرها. وكانت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً قد أصدرت، السبت الماضي، تحذيراً للمواطنين من تصوير أو نشر صور ومقاطع فيديو للمواقع التي تتعرض للقصف أو الغارات الجوية، معتبرة أن ذلك يمثل "خدمة مباشرة للعدو". وقالت الوزارة إن توثيق الأضرار من اختصاص الجهات الرسمية، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية بحق من ينشر مواد مصورة للمواقع المستهدفة، وداعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والإبلاغ عن أي أنشطة وصفتها بالمشبوهة.

على صعيد آخر، نفت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الخميس، صحة ما جرى تداوله بشأن استهداف سفينة في ميناء دمياط المصري، مؤكدة أن عملياتها لا تستهدف مصر، فيما صعّد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي هجومه على السعودية، متهماً إياها بتشديد الحصار الاقتصادي على مناطق سيطرة الجماعة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للجماعة، إنه "لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية". وأضاف المصدر أن "الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط"، معتبراً أن ذلك يأتي رداً على ما وصفه بـ"الحصار والعدوان المستمر" على اليمن، كما أكد أن الملاحة في البحر الأحمر "آمنة"، واتهم السعودية بمحاولة إثارة المخاوف بشأن أمن الملاحة "لإخراج نفسها من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه".