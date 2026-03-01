الحوثيون يتضامنون مع إيران ويندّدون باغتيال خامنئي

- نظمت جماعة أنصار الله "الحوثيون" مسيرة حاشدة في صنعاء ومدن أخرى تحت شعار "مع إيران ضد العدوان"، تضامناً مع إيران بعد إعلان مقتل المرشد علي خامنئي، متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالعدوان. - البيان الصادر عن المسيرة نعى خامنئي واعتبره رمزاً للثبات، مؤكداً على قوة الشعب الإيراني، واعتبر العدوان على إيران عدواناً على الأمة، مشيداً بقوة الرد الإيراني. - المجلس السياسي الأعلى قدم تعازيه لإيران، مؤكداً أن مقتل خامنئي سيزيد الشعب الإيراني عزيمة، وسط تصعيد متسارع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

نظمت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب مدن أخرى خاضعة لسيطرتها، تحت شعار "مع إيران ضد العدوان"، أعلنوا خلالها تضامنهم مع إيران في أعقاب إعلان مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء ما وصفوه بـ"العدوان الإجرامي".

وفي بيان صدر عن المسيرة، نعى المشاركون خامنئي، واعتبروه "رمزاً للثبات على مواقف الحق"، مؤكدين ثقتهم بـ"قوة وصلابة الشعب الإيراني والنظام الإسلامي"، ومعتبرين أن "العدوان على إيران عدوان على كل الأمة، وصده واجب على الجميع"، واتهم البيان الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى "تغيير وجه المنطقة وفرض ما يسمى بإسرائيل الكبرى"، مشيداً بـ"قوة الرد الإيراني وسرعته وفاعليته"، معتبراً أنه "أربك حسابات الأعداء وفاق توقعاتهم".

كما اعتبرت الجماعة أن الوجود الأميركي والقواعد العسكرية في المنطقة "مصدر شر وتهديد لأمن المنطقة"، وذهبت إلى اعتبار أن "استهداف القواعد الأميركية وسحقها حق طبيعي للأشقاء في إيران"، على حد تعبيرها، ودعا البيان إلى "مواجهة مخططات الأعداء بكل عزم وثبات"، مؤكداً أن "مسيرة العزة والجهاد ستبقى ماضية حتى تحقيق النصر".

بالتوازي، قدّم المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة حاكمة لدى الحوثيين في صنعاء، تعازيه إلى القيادة والشعب الإيرانيين، معتبراً أن مقتل خامنئي "سيزيد الشعب الإيراني قوة وعزيمة"، ومتهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب "جريمة نكراء تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية". من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً ثقتها بأن مقتل خامنئي "لن يزيد إيران وشعبها إلّا صموداً واستبسالاً في الدفاع عن سيادة البلد وأمنه واستقراره".

وتأتي المسيرة الجماهيرية في سياق تصعيد متسارع بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وسط تبادل الضربات والهجمات العسكرية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة. ويُعد الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، جزءاً مما يُعرف بمحور "المقاومة" الذي تقوده إيران. وقد أعلنوا مراراً دعمهم لطهران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تبنّوا خلال الأشهر الماضية هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، قالوا إنها تستهدف مصالح مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخارجه إسناداً لغزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.