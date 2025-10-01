- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) مسؤوليتها عن استهداف سفينة الشحن "مينيرفاجراخت" في خليج عدن، بسبب انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة وتهديدها بالغرق. - أكدت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي والشركة المشغلة للسفينة أن النيران لا تزال مشتعلة، وتم إجلاء الطاقم بأمان بعد إصابة اثنين من البحارة، وتعمل الشركة مع السلطات لإنقاذ السفينة. - يشن الحوثيون هجمات منتظمة على السفن الإسرائيلية منذ نوفمبر 2023، ردًا على ما يصفونه بحرب الإبادة ضد غزة.

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، ليل الثلاثاء - الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف سفينة الشحن "مينيرفاجراخت"، أول من أمس الاثنين، في خليج عدن "لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع إن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ فلسطين المحتلة، مضيفاً أن عملية الاستهداف جرت في خليج عدن بصاروخ مجنح، ما أدى إلى إصابة السفينة "بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق"، وأكد أن العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيداً على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي".

وكانت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر "أسبيدس"، والشركة المشغلة لسفينة الشحن "مينيرفاجراخت" التي ترفع علم هولندا، قد قالت إن النيران لا تزال مندلعة على متن السفينة التي جنحت في خليج عدن بعد هجوم بقنبلة أسفر عن إصابة اثنين من البحارة واستلزم إجلاء الطاقم. وقالت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة ومقرها أمستردام إنّ "مينيرفاجراخت" كانت تبحر قبالة سواحل جيبوتي وعلى متنها طاقم من 19 فرداً ومن دون حمولة عندما وقع الانفجار. وأضافت الشركة في بيان "مينيرفاجراخت تعرّضت لأضرار جسيمة"، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم تم إجلاؤهم بأمان وأنها تعمل مع سلطات وخبراء دوليين من أجل إنقاذ السفينة.

وقالت بعثة "أسبيدس" البحرية، أمس الثلاثاء، إن معظم أفراد الطاقم، بمن فيهم أحد البحارَين المصابَين الذي وصفت حالته بأنها مستقرة، تم نقلهم إلى فرقاطتين يونانية وفرنسية. وتم إجلاء عضو الطاقم الآخر الذي أُصيب بجروح خطيرة بواسطة طائرة هليكوبتر ووصل جميع أفراد الطاقم إلى جيبوتي.

ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 هجمات منتظمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق البحرية ضد سفن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، ويستهدفون مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار ما يصفونه بـ"الرد على حرب الإبادة المستمرة ضد غزة".