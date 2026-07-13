الحوثيون: استهدفنا مطار أبها ونحذر من التحليق بأجواء السعودية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، في وقت تبنّت الجماعة هذا الهجوم، مشيرة إلى استهداف مطار أبها الدولي، رداً على استهداف مطار صنعاء، محذرة شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية حتى رفع "الحصار" عن مطار صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع "تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية"، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو الخسائر المحتملة.

عاجل : الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) July 13, 2026

في المقابل، تبنّت جماعة الحوثي هذا الاستهداف، مشيرة إلى تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدف مطار أبها الدولي رداً على ما وصفته بـ"العدوان السعودي" على مطار صنعاء الدولي.

وقال بيان للعميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن "الطيران الحربي السعودي شن، عند الساعة 1:54 ظهراً، غارات على مطار صنعاء الدولي"، متهماً الرياض بـ"السعي إلى إغلاق المطار أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين". وأضاف البيان أن دفاعات الجماعة اشتبكت مع الطائرات المهاجمة أثناء تنفيذ الغارات، مؤكداً أن الحوثيين ردوا باستهداف مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مدعياً أن العملية حققت أهدافها بنجاح، من دون تقديم أدلة على ذلك.

كما وجه الحوثيون تحذيراً إلى جميع شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية، داعين إياها إلى التعامل بجدية مع التحذير حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. وأكد البيان أن الجماعة على أتم الجاهزية لاتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية إذا استمرت الهجمات، وفق ما ورد فيه. وتضمن البيان شكر إيران على ما وصفه بالمساعدة في رفع الحصار عن مطار صنعاء وتسيير الرحلات الإنسانية، كما أشاد بالمسيرات الجماهيرية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

طهران تدين استهداف مطار صنعاء

في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفته بـ"العدوان على مطار صنعاء الدولي"، معتبرة أنه يمثل "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإساءة إلى سيادة ووحدة اليمن". وأضافت أن استهداف المطار يتعارض مع الجهود الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في اليمن، ويناقض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عام 2022.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن استهداف مطار مدني وتهديد سلامة طائرة ركاب يشكل "انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي للطيران"، مؤكدة استعداد طهران لتقديم ما وصفته بأي مساعدة من أجل دفع العملية السياسية وتنفيذ خريطة الطريق الخاصة باليمن.

تقارير عربية استنفار يمني في الرياض على وقع تطورات الطائرة الإيرانية

من جهته، دان مجلس النواب التابع للحوثيين استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات، واعتبره "انتهاكاً للسيادة اليمنية وتصعيداً خطيراً" يهدد مسار السلام وخفض التصعيد، محملاً السعودية مسؤولية الهجوم وتداعياته.

واتهم المجلس السعودية بالسعي إلى إطالة أمد الحصار على المطارات والموانئ اليمنية، معتبراً أن التصعيد يهدف إلى الالتفاف على جهود السلام والتنصل من تنفيذ خريطة الطريق، وفق بيانه.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر العسكري بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية من جهة وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران من جهة أخرى، رغم تراجع وتيرة المواجهات المباشرة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع مساعٍ إقليمية ودولية لإحياء العملية السياسية والتوصل إلى تسوية شاملة تنهي الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من عقد.