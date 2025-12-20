ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

Joint Statement on the Seventh Qatar -United States Strategic Dialogue: An Enduring Strategic Partnership



من جانبه، أشاد روبيو بدور قطر وسيطاً في دعم خطة السلام في غزة، والمساهمة في تسوية نزاعات أخرى. وفي ما يتعلق بأمن المنطقة، أكد الوزيران دعمهما الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سورية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاقتصاد السوري. كما بحث المسؤولون في البلدين، حسب البيان المشترك، الأولويات الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك غزة، وإيران، وسورية، ولبنان، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وهايتي. وجدد الجانبان التزامهما بالشراكة باعتبارها قوة داعمة للسلام والاستقرار، مؤكدين التزامهما المشترك بمواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية.

التعاون الدفاعي والأمني

وحسب البيان، جددت دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية تأكيد شراكتهما الدفاعية والأمنية، كما هو معترف به في الأمر التنفيذي الصادر في 29 سبتمبر/أيلول بشأن ضمان أمن دولة قطر. وتشمل الشراكة، طبقاً للبيان، تحديثات واسعة للبنية التحتية العسكرية في قاعدة العديد الجوية، بما يسهم في تعزيز الأمنين الجوي والبحري، وزيادة قابلية التشغيل البيني مع حلف شمال الأطلسي من خلال التدريب والمبادرات العملياتية المشتركة.

وأكد الجانب الأميركي التزامه بأمن دولة قطر وسلامة أراضيها، فيما شددت دولة قطر على أهمية استمرار التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وناقش الطرفان كذلك إنشاء أول مركز قيادة مشترك ثنائي للدفاع الجوي، فيما رحب روبيو باستحواذ دولة قطر على معدات عسكرية متقدمة، بما في ذلك صفقة بقيمة ملياري دولار مع شركة جنرال أتوميكس لأنظمة الطائرات غير المأهولة، إضافة إلى اتفاقية أخرى بقيمة مليار دولار مع شركة رايثيون لتعزيز قدرات مكافحة الطائرات المسيرة.

مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون

وأكد الجانبان عمق الشراكة القائمة منذ سنوات في مواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة، من خلال التعاون الوثيق في مجالي مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون. وأقر الطرفان بالدور المتقدم الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، والتزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ومع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، أكدت دولة قطر التزامها بالتعاون الكامل والدعم لضمان نجاح البطولة. ويشمل ذلك توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية وقوة لخويا ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، لتعزيز آليات التعاون الأمني، والتدريب، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما وقع الجانبان بيانات نيات بشأن مواجهة أنظمة الطائرات غير المأهولة وأمن الطيران المدني.