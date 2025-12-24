رحّبت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وما تضمّنه من تأكيد دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ. وكان أعضاء مجلس الأمن قد أكدوا، أمس الثلاثاء، دعمهم جهود المبعوث الأممي، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق السلام والازدهار الدائم في اليمن، مشددين على أنّ التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يفضي إلى إحراز تقدم، وداعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف والجهات الفاعلة إقليمياً. كذلك جدّد المجلس تأكيده دعمه القوي والمتواصل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني، والتزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، إضافة إلى دعمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وأشادت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز المسار السياسي لتحقيق سلام شامل ومستدام. وثمّنت الوزارة إدانة مجلس الأمن الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالبة بممارسة مزيد من الضغوط للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وجددت الخارجية تأكيد حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بعد مشاورات استضافتها مسقط على مدى 11 يوماً، الاتفاق على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق مصادر رسمية دون الكشف عن موعد تنفيذ الاتفاق أو آلياته. وحال تمت، ستكون هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات.

وقفة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي أمام مطار سقطرى

في غضون ذلك، نظم أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مطار سقطرى الدولي "للمطالبة برفع الحصار واستئناف الرحلات الجوية"، بحسب ما أوردته قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وكانت مصادر قد تحدثت منذ أمس الثلاثاء عن إغلاق مطار سقطرى ومنع التصاريح للطائرات.

وتتضارب الأنباء حول التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة عقب سيطرة "الانتقالي" عليهما أخيراً، إذ ترددت أنباء منذ مساء أمس عن تسليم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مقر اللواء 37 الخشعة في حضرموت لقوات درع الوطني المدعومة من السعودية، فيما لم يتمكن "العربي الجديد" من التأكد من صحتها.

وكانت مصادر محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي قد روّجت منذ مساء أمس عبر صفحات إخبارية على "فيسبوك"، إلى أنّ "ما يجري من تسليم لمواقع يأتي بمبادرة من المجلس وفي إطار توزيع المهام بين القوات الجنوبية، وبالتنسيق مع الجهات المحلية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ومنع محاولات الاصطياد في المياه العكرة".

في المقابل، نفى مصدر عسكري في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت لـ"العربي الجديد"، وجود انسحابات لقوات المجلس من أي مواقع في حضرموت، مؤكداً في الوقت عينه أنّ قواتهم عززت من مواقعها وبدأت في بناء المتارس وحفر الخنادق ونصب السواتر الترابية والحواجز في كثير من المناطق تحسباً لأي مواجهات أو هجمات قد تتعرّض لها.

كذلك تردّدت مساء أمس أنباء عن اتفاق جرى يقضي بانسحاب قوات درع الوطن من مطار الغيضة بمحافظة المهرة. وقال الناشط سعد مسلم المهري، في حسابه على "فيسبوك"، أنّ الانسحاب جرى عقب لقاء جمع قيادة درع الوطن بالسلطة المحلية في المحافظة هدف تجنيب محافظة المهرة سيناريو المواجهة والاقتتال. ووفقاً للمهري "جاء هذا القرار بعد تهديدات متكررة من قوات المجلس الانتقالي باجتياح المطار في حال عدم تسليمه، رغم أن المطار كان تحت سيطرة قوات مهرية، إلا أن الانتقالي تعامل مع الوضع وكأن تلك القوات ليست من أبناء المهرة رغم علمها بذلك".