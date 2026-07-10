الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل 1728 أسيراً ومحتجزاً

- تعثرت صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، التي كانت مقررة برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بسبب تأجيل الحوثيين تنفيذها لأجل غير مسمى، رغم استكمال الحكومة الترتيبات اللازمة. - اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بوضع عراقيل أمام الصفقة، معتبرةً أن التأجيل يعكس استخدام ملف الأسرى للابتزاز السياسي والعسكري، مما يطيل معاناة المحتجزين وأسرهم. - لم يصدر أي تعليق رسمي من الحوثيين أو تحديد موعد جديد للصفقة، التي كانت تشمل الإفراج عن 1728 أسيراً ومحتجزاً من الطرفين في أكبر عملية تبادل منذ اندلاع الحرب.

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، تعثر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي كان مقرراً تنفيذها غداً السبت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، متهمة جماعة أنصار الله (الحوثيين) بإرجاء تنفيذ الاتفاق إلى أجل غير مسمى، رغم استكمال الترتيبات اللازمة من جانبها. وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن الفريق الحكومي تلقى بلاغاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يفيد برفض جماعة الحوثيين تنفيذ الصفقة في موعدها المحدد، وتأجيلها إلى وقت غير محدد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوائق التي وضعها الحوثيون والتي حالت دون إتمام الصفقة؟ ما هي الآلية التي تستخدمها الأمم المتحدة لحل الخلافات حول قوائم الأسرى وآليات التنفيذ؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف هيج أن الفريق الحكومي استكمل جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية التبادل وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، متهماً الحوثيين بوضع عراقيل حالت دون إتمام الصفقة في موعدها. وحمّل المسؤول الحكومي جماعة الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاق، معتبراً أن تأجيل الصفقة يعكس استمرار استخدام ملف الأسرى والمختطفين "ورقة للابتزاز السياسي والعسكري والاقتصادي"، على حد تعبيره، ويطيل معاناة المحتجزين وأسرهم.

ولم تصدر جماعة الحوثيين على الفور أي تعليق رسمي يوضح أسباب تأجيل تنفيذ الصفقة، كما لم يعلن مكتب المبعوث الأممي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن موعد جديد لاستئناف عملية التبادل. وكان من المقرر أن تشمل الصفقة الإفراج عن 1728 أسيراً ومحتجزاً من الطرفين، في واحدة من أكبر عمليات التبادل منذ اندلاع الحرب في اليمن، وفق جدول موزع على عدد من الجبهات والمناطق.

وبحسب الترتيبات المتفق عليها، كان يفترض في محور جبهة الحدود مع التحالف العربي الإفراج عن 27 أسيراً من قوات التحالف، بينهم طيارون، مقابل إطلاق سراح 245 محتجزاً لدى الحكومة اليمنية. وفي جبهتي مأرب وتعز، نص الاتفاق على الإفراج عن 363 أسيراً من القوات الحكومية مقابل إطلاق سراح 450 محتجزاً من جانب الحوثيين، فيما كان مقرراً في محور عدن الإفراج عن 160 أسيراً من القوات الحكومية المحتجزين لدى الجماعة، مقابل إطلاق سراح 201 محتجز من أبناء عدن. كما تضمنت الترتيبات في جبهة الساحل الغربي الإفراج عن 95 أسيراً من القوات الحكومية، مقابل إطلاق سراح 186 محتجزاً من جانب الحوثيين.

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

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ويُعد ملف الأسرى والمختطفين من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في النزاع اليمني، إذ ترعى الأمم المتحدة، عبر مكتب مبعوثها الخاص، جولات تفاوض متكررة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بهدف تنفيذ عمليات تبادل وفق مبدأ "الكل مقابل الكل". وشهد الملف خلال الأعوام الماضية عدداً من عمليات التبادل الجزئية، غير أن المفاوضات كثيراً ما واجهت تعثراً بسبب الخلافات حول القوائم وآليات التنفيذ، ما أبقى آلاف المحتجزين والمختطفين في سجون الطرفين بانتظار تسوية شاملة.