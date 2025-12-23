الحكومة الفلسطينية تحذر من التلاعب بسجل الأراضي في غزة

- حذرت الحكومة الفلسطينية من التلاعب في سجلات الأراضي بقطاع غزة، مؤكدة أن أي نقل ملكية غير قانوني يعد باطلاً ويستوجب المساءلة، مع توجيه المؤسسات لمراجعة وتدقيق المعاملات لحفظ حقوق المواطنين. - دعت الحكومة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع القيود على إدخال المساعدات لغزة، محذرة من التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة الناس، ومطالبة بتطبيق القانون الدولي لوقف السياسات الاستيطانية. - صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على تكليف وزير النقل برئاسة لجنة الإصلاح الوزارية، في خطوة لتعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التحديات.

حذرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من تلاعب جهات نافذة داخل قطاع غزة في سجل الأراضي الخاصة والعامّة ومحاولات نقل ملكيات على نحوٍ غير قانوني تحت طائلة المسؤولية القانونية. وأكدت الحكومة الفلسطينية، في بيان، عقب اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعي، أنّ سلطة الأراضي في دولة فلسطين لديها نسخ من سجلات أراضي قطاع غزة في مركزها الرئيسي في رام الله، والتي بدورها ستقوم بمراجعة أيّ أوراق أو وثائق أو عمليات لنقل ملكيات في غزة فور تمكّنها من القيام بأعمالها في القطاع، واعتبار أي معاملات أو عمليات نقل للملكيات غير قانونية وباطلة ولا ترتب أثراً قانونياً، وتستوجب المساءلة القانونية.

ووجّهت الحكومة الفلسطينية سلطة الأراضي ومختلف المؤسّسات الرسمية الفلسطينية، بما فيها السفارات لمزيد من المراجعة والتدقيق لأيّ أوراق أو معاملات نقل ملكية، بما يحفظ حقوق المواطنين. إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مختلف المؤسّسات الحكومية بتسخير إمكانياتها الإغاثية كافّة تجاه أهالي قطاع غزة، وتقديم كل ما أمكن من مساهمات عبر غرفة العمليات الحكومية والشركاء الدوليين، رغم قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي.

من جانب آخر، حذّرت الحكومة الفلسطينية من تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة الناس، ولا سيّما أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكّم بإدخال السلع عبر عدد محدود من التجار، مؤكدة ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة، وداعيةً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، كون استمرار هذه القيود يعرّض المدنيين، ولا سيّما النساء والأطفال، لمخاطر إنسانية جسيمة ويعمّق الكارثة الإنسانية القائمة.

في سياق آخر، طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حدّ للسياسات الاستيطانية في ضوء تصاعد قرارات الهدم في الضفة الغربية والقدس، وجرائم المستوطنين وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، في تصعيد خطير يقوّض فرص السلام ويستهدف مباشرةً حل الدولتين. في سياق منفصل، صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على تكليف وزير النقل والمواصلات برئاسة لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة.