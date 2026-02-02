الحكومة الفرنسية تواجه تصويتين إضافيين بحجب الثقة

- تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة سيباستيان لوكورنو تصويتين بحجب الثقة بعد تمرير الموازنة بدون تصويت نهائي، وسط دعم من الاشتراكيين وتنازلات في الموازنة. - التصويتات بحجب الثقة جاءت من القوميين اليمينيين واليساريين والخضر والشيوعيين، كرد فعل على استخدام بند دستوري لتمرير الموازنة، ومن غير المتوقع سقوط الحكومة. - فرنسا تعاني من عدم استقرار سياسي منذ حل الجمعية الوطنية في 2024، مع برلمان مشرذم بين اليسار واليمين والوسط، ونجاة الحكومة من أربع محاولات سابقة لحجب الثقة.

تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تصويتين بحجب الثقة، اليوم الاثنين، بعدما قام الأخير بتمرير الموازنة عبر الجمعية الوطنية بدون تصويت نهائي. ومن المتوقع أن يبدأ أعضاء الجمعية الوطنية مناقشة في وقت لاحق اليوم، بشأن سحب ثقتهم في حكومة يسار الوسط، لكن من غير المتوقع سقوط الحكومة. وحصل لوكورنو على الدعم من حزب الاشتراكيين بتنازلات في الموازنة.

وفي حال نجت الحكومة الفرنسية من تصويتي حجب الثقة في البرلمان، سيتم اعتبار أن موازنة 2026 معتمدة. وجرى طلب التصويتين بحجب الثقة من جانب القوميين اليمينيين الذين تنتمي إليهم مارين لوبان من ناحية، ومن جانب اليساريين والخضر والشيوعيين من جهة أخرى. وتُعدّ محاولاتهم لإطاحة الحكومة ردة فعل لتمرير لوكورنو موازنة العام الجاري من خلال الجمعية الوطنية، باستخدام بند خاص بالدستور بدون تصويت نهائي، بعد بحث غير مثمر عن تسوية.

ونجا لوكورنو وحكومته بالفعل من أربع محاولات تصويت بحجب الثقة في الأسابيع الأخيرة، جميعها يتعلق بأجزاء من الموازنة. ومرّت فرنسا بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية، في يونيو/ حزيران 2024، ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين ثلاث كتل هي اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف، مع تعاقب أربعة رؤساء وزراء لقيادة الحكومة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)