الحكومة الفرنسية تواجه الشارع والبرلمان معاً

- تشهد فرنسا احتجاجات واسعة تقودها النقابات ضد سياسات الحكومة، حيث يعبر المزارعون عن رفضهم لاتفاقية ميركوسور، بينما يخوض الأطباء إضراباً ضد بنود ميزانية التأمين الصحي. - يواجه القطاع الطبي تحديات بسبب قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي يهدد استقلالية الأطباء، مما يدفعهم للتقاعد المبكر ويؤثر سلباً على التغطية الصحية للمرضى. - تتصاعد الأزمة بين المحامين ووزير العدل جيرالد دارمانان، مما يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء، بينما يلوح رئيس الوزراء بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة لردع المعارضة.

تواصل النقابات المهنية في فرنسا الاحتجاج على سياسات الحكومة الفرنسية وقراراتها، بالتزامن مع انسداد الأفق البرلماني. وبينما يحتج المزارعون ويغلقون الطرق والساحات بجراراتهم، رفضاً لاتفاقية ميركوسور (اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع أميركا الجنوبية) والضغوط المعيشية، يخوض الأطباء العاملون لحسابهم الخاص إضراباً يستمر حتى منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي، احتجاجاً على بنود ميزانية التأمين الصحي. وأعلنت نقابات المحامين رفضها استقبال وزير العدل جيرالد دارمانان، ما يعكس الفجوة بين الشارع والحكومة الفرنسية التي أصبحت عاجزة عن تمرير القوانين الجوهرية، وفي مقدمتها ميزانية 2026. يحصل ذلك مع استمرار أحزاب المعارضة بالتلويح بحجب الثقة عن الحكومة، وردّ الحكومة الفرنسية بإمكانية حل الجمعية الوطنية (البرلمان) للمرة الثانية في أقل من عامين، ما قد يزيد من حجم الاستعصاء السياسي في البلاد منذ منتصف 2024، بعدما فقدت الحكومة الأغلبية النيابية.

استنكرت النقابات تدخل الحكومة الفرنسية في اختيار مكان العمل للأطباء

تظاهرات ضد الحكومة الفرنسية

وتظاهر آلاف الأطباء من الممارسين المستقلين من مختلف الأقاليم الفرنسية في ساحة البانثيون في قلب باريس، أمس السبت، وصولاً إلى ساحة الأنفليد، في مواجهة ما وصفوه بـ"سياسات الخنق المالي" التي تتبعها الحكومة. وأعلنت 13 نقابة طبية كبيرة حالة التعبئة العامة، شملت الإضراب عن تقديم الخدمات الطبية لمدة عشرة أيام، ابتداءً من الخامس من يناير الحالي، ودعت النقابات الأطباء إلى النزول إلى الشارع. ويواجه القطاع الطبي في فرنسا تحديات فرضها مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي. مشروع القانون يمثل "وثيقة معادية لروح الديمقراطية والطب الحر"، وفقاً لبيان أصدره اتحاد الأطباء المستقلين SML، أشار إلى أن الممارسات الحكومية لا تعكس سوى انفصال تام عن واقع الممارسة المهنية وصحة المواطنين، وفرض قيود تقنية وإدارية صارمة على الأطباء، مع التهديد بفرض غرامات مالية كبيرة على من لا يمتثل لاستخدام الأنظمة الرقمية الحكومية، ويحوّل الطبيب المتخصص بعلاج المرضى إلى مجرد مدخل بيانات.

واستنكرت النقابات تدخل الحكومة الفرنسية في اختيار مكان العمل للأطباء، وإيقاف نظام الجمع بين العمل والتقاعد. سمح هذا النظام للأطباء ذوي الخبرة بالاستمرار في العطاء بعد سنّ التقاعد القانوني، وتعتبر النقابات أن الحكومة الفرنسية تسعى لفرض قيود مالية تؤدي عملياً إلى إنهاء هذا النظام، وتدفع الأطباء قسراً نحو التقاعد المبكر وتحرم المنظومة الصحية كفاءات نادرة، بدلاً من تشجيع البقاء في الخدمة لمواجهة نقص الكوادر. وتشكل سياسات الحكومة الفرنسية استهدافاً مباشراً للأطباء الممارسين في القطاع الخاص، عبر محاولات لفرض ضرائب إضافية على عوائدهم المهنية وتقويض استقلاليتهم في وصف الأدوية والفحوصات، بحسب تصريحات لرئيسة اتحاد الأطباء المستقلين صوفي بوير خلال الوقفة الاحتجاجية للأطباء. وقالت بوير إن "هذا النهج لا يهدد فقط معيشة الكوادر الطبية، بل يمتد أثره للمرضى أنفسهم، حيث تلوح في الأفق بوادر تقليص التغطية الصحية للأمراض المزمنة وزيادة الأعباء المالية على كاهل المراجعين، ما يخلق تفرقة غير عادلة بين المواطنين أمام حق الوصول إلى العلاج". ورفضت النقابات عقد اجتماع مع وزيرة الصحة ستيفاني ريست، أول من أمس الجمعة، عقب التظاهرة، بحجة أنها كانت على دراية بنقاط الخلاف منذ فترة طويلة، وأنها تخوض حملة لإعادة تعيينها وزيرة للصحة. وأوضحت النقابات أنها تنتظر من رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إجابات ملموسة على أعلى مستوى في الدولة.

وعبّر أكثر من 160 محامياً من هيئة محامي باريس، في عريضة رسمية نشرتها وسائل إعلام، عن معارضتهم الشديدة لحضور وزير العدل جيرالد دارمانان الجمعية العامة للهيئة، معترضين على احتمال انضمامه رسمياً إلى صفوفهم. واعتبر الموقعون على عريضة احتجاجية أن وجوده يمثل إهانة لمهنتهم ولثوب المحاماة، مؤكدين أن مسيرته السياسية ومواقفه الصدامية تتعارض جوهرياً مع المبادئ الأخلاقية لحماية الحريات العامة. وشدد المحتجون على أن مهنة المحاماة ليست ملاذاً للمسؤولين بعد مغادرتهم مناصبهم، ما يضع مجلس النقابة أمام تحد أخلاقي لموازنة الحقوق الفردية مع استقلالية المهنة.

أطلق رئيس الوزراء تصريحات بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

استنكار لخطوات دارمانان

الأزمة بين المحامين ووزير الداخلية السابق الذي عُيِّن لاحقاً وزيراً للعدل، كانت قد شملت نقابات القضاة، واستنكرت النقابات بشدة الدعم العلني الذي قدمه دارمانان لمارك إتيان لانساد، عمدة كوغولان السابق، المدان بإساءة استخدام السلطة. واعتبرت النقابات هذا التضامن خلطاً للأجناس الديمقراطية وسقطة دستورية كبرى، لكونه يصدر عن مسؤول يفترض به أن يكون "حارساً للأختام". ويرى القضاة أن تقديم الولاءات السياسية والصداقات الشخصية على احترام الأحكام القضائية النافذة ينافي مبدأ فصل السلطات، ويبعث رسالة سلبية للمجتمع مفادها أن النخبة السياسية يحمي بعضها بعضاً، ويضع استقرار دولة القانون على المحك، ويزيد من تغول السلطة التنفيذية وتدخلها للحد من استقلال القضاء.

ووسط تصريحات من ممثلي أحزاب اليسار واليمين المتطرف في الجمعية الوطنية باقتراح حجب الثقة عن حكومة سيباستيان ليكورنو، إن اعتمد المادة 49.3 لتمرير ميزانية 2026 من دون التصويت في البرلمان، أطلق رئيس الوزراء تصريحات بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقررة في مارس/ آذار المقبل، بغية ردع المعارضة عن إسقاط حكومته، ومهدداً بخلط الأوراق الوطنية بالملفات المحلية العالقة، والتي تؤرق الشارع الفرنسي، علماً أن قرار حل الجمعية الوطنية (البرلمان) محصور دستورياً بيد رئيس الجمهورية بحسب المادة الـ12، التي تمنحه حق حلّ الجمعية الوطنية بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان، مجلس الشيوخ (جيرار لارشيه) والجمعية الوطنية (يائيل براون ـ بيفيه).