الحكومة الصومالية تدين اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

- أكدت الحكومة الصومالية التزامها بسيادة ووحدة أراضيها، ورفضها الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، معتبرةً الإقليم جزءاً من جمهورية الصومال الفيدرالية. - جددت الصومال دعمها للحقوق الفلسطينية ورفضها للاحتلال، مشددةً على عدم السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية، محذرةً من تأثير ذلك على السلام والاستقرار الإقليمي. - دعت الحكومة المجتمع الدولي لاحترام سيادتها، مؤكدةً التعاون البناء، وحثت المواطنين والدول على دعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

أكدت جمهورية الصومال مجدداً التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وفقاً للدستور المؤقت، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارئ للحكومة الصومالية، مساء اليوم الجمعة، شددت فيه على رفضها القاطع لأي اعتداء متعمد على سيادتها، بما في ذلك الخطوة التي وصفتها بـ"غير القانونية" والمتمثلة في إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال". وأكدت الحكومة أن الإقليم يشكل جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ولا يمكن فصله أو التنازل عنه تحت أي ظرف.

وشدد البيان على أن الصومال دولة موحدة وغير قابلة للتقسيم، ولا يملك أي طرف خارجي صفة أو سلطة قانونية لتغيير وحدتها أو تركيبتها الإقليمية، معتبرا أن أي إعلانات أو اعترافات تهدف إلى تقويض هذه الحقيقة تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي. وأكدت الحكومة أن القضايا المرتبطة بوحدة البلاد ونظامها الدستوري شأن داخلي يحسم حصراً عبر الوسائل القانونية والدستورية والسلمية.

وفي السياق ذاته، جددت الصومال دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، مؤكدة رفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديمغرافية والتوسع الاستيطاني، ومشددة على أنها لن تقبل بتحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب بلا دولة. كما أكدت الحكومة الصومالية أنها لن تسمح بإنشاء قواعد أو ترتيبات عسكرية أجنبية على أراضيها من شأنها جر البلاد إلى صراعات بالوكالة أو نقل التوترات الإقليمية والدولية إلى الداخل الصومالي.

وحذرت من أن الخطوات غير المشروعة من هذا النوع من شأنها تقويض السلام والاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، فضلاً عن تعارضها مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيما "الشباب" و"داعش"، وما قد تتيحه من بيئة مواتية لاستغلال الجماعات المتطرفة.

وأكدت الصومال التزامها بالتعامل البنّاء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي، مجددة عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والقانونية اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدتها وحدودها المعترف بها دولياً. ودعت الحكومة الفيدرالية المواطنين الصوماليين إلى الحفاظ على وحدتهم ويقظتهم في مواجهة التحديات، كما دعت الدول والشركاء الدوليين إلى احترام مبادئ عدم التدخل وسلامة الأراضي، والتصرف بمسؤولية بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، اعتراف إسرائيل رسمياً بـ"جمهورية أرض الصومال" (صوماليلاند) دولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة أثارت ردات فعل إقليمية ودولية واسعة. ووقّع نتنياهو، إلى جانب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر ورئيس "صوماليلاند" عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلاناً مشتركاً ومتبادلاً بهذا الشأن.

وبحسب بيان صادر عن ديوان نتنياهو، فإن هذا الإعلان يأتي "بروح اتفاقات أبراهام" التي جرى توقيعها بمبادرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إشارة إلى ربط الخطوة بمسار التطبيع الإقليمي الذي تسعى إسرائيل إلى توسيعه خارج الإطار العربي التقليدي. كما وجّه نتنياهو الشكر إلى وزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنيع والجهاز نفسه على ما اعتبره "مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين الدولتين"، معرباً عن تمنياته "لشعب صوماليلاند بالنجاح والازدهار والحرية". وأشار ديوان نتنياهو إلى أن إسرائيل تستعد لتوسيع فوري لعلاقاتها مع "جمهورية أرض الصومال" عبر تعاون واسع يشمل مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وكان إقليم "أرض الصومال" قد أعلن انفصاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة الصومالية والحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين، يسعى إلى نيل اعتراف دولي به دولةً مستقلةً، من دون أن ينجح في ذلك، إذ لا يحظى الإقليم بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي الذي لا يزال يؤكد وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها. وترفض الحكومة الصومالية في مقديشو أي اعتراف بالإقليم، وتعدّه جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، فيما سبق أن حذّرت أطراف إقليمية ودولية من أن أي اعتراف أحادي قد يفتح الباب أمام زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.