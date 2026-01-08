الحكومة السورية تفرج عن 39 موقوفاً من عناصر النظام السابق

- أفرجت الحكومة السورية عن 39 موقوفاً من عناصر النظام السابق في اللاذقية، معظمهم من جيش النظام السابق، ولم يثبت تورطهم في جرائم قتل أو انتهاكات. - أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على محمد خير فوزي العلي، المتورط في أعمال إجرامية وابتزاز، وضبطت أسلحة في طرطوس، مؤكدة استمرار التحقيقات لملاحقة المتورطين. - تشهد مدينة حلب توترات أمنية مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، مما أدى إلى فرض حظر تجول في بعض الأحياء.

أفرجت الحكومة السورية، اليوم الخميس، عن 39 موقوفا من عناصر النظام السابق، كانوا أوقفوا سابقا على خلفية المعارك التي رافقت إسقاط نظام الأسد في محافظة اللاذقية غربي سورية.

وأوضح مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" في المدينة، أن غالبية المفرج عنهم هم من عناصر جيش النظام السابق، الذين لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم قتل أو انتهاكات بحق السوريين.

وأطلقت الحكومة السورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي سراح 65 موقوفا من عناصر النظام السابق، كانوا قد أوقفوا قبل نحو عام على خلفية المعارك التي رافقت إسقاط النظام السابق، وذلك في محافظة اللاذقية غربي سورية. ووصلت حافلة حينها تقل المفرج عنهم إلى وسط مدينة اللاذقية، حيث كان في استقبالهم حشد من الأهالي وذويهم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، القبض على المدعو محمد خير فوزي العلي، المنتسب سابقا لفرع الأمن العسكري "الفرع 215" خلال فترة حكم نظام الأسد، من قبل فرع مكافحة الإرهاب في محافظة درعا. وقالت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت ضلوعه في عدد من الأعمال الإجرامية التي استهدفت أبناء بلدة الشيخ مسكين، إلى جانب تورطه بعمليات ابتزاز منظمة.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت أمس الأربعاء عن "ضبط مجموعة من الأسلحة شملت قذائف صاروخية وبنادق آلية وأجهزة اتصال وكاميرات مراقبة داخل حديقة في محيط مدينة طرطوس غربي سورية، خلال عملية لملاحقة الخارجين عن القانون"، مشيرة إلى مواصلة التحقيقات لملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يأتي ذلك على وقع توترات أمنية تشهدها مدينة حلب شمالي سورية، مع تصعيد في الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأعلن الجيش السوري حظر تجوّل ابتداء من الساعة الـ 01:30 ظهراً اليوم الخميس، حتى إشعارٍ آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، وحث المدنيين على الابتعاد عن كل مواقع "قسد".