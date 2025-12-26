- أفرجت الحكومة السورية عن 65 موقوفاً من عناصر النظام السابق في اللاذقية بعد تبرئتهم قضائياً، وسط استقبال حافل من الأهالي الذين انتظروا أكثر من عام. - تأتي هذه الخطوة لتعزيز العدالة وإعادة دمج الأفراد غير المتورطين في جرائم في المجتمع، مما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي. - أعرب الأهالي عن أملهم في أن تكون هذه المبادرة مقدمة لدفعات جديدة من الإفراجات، داعين لتسريع البت في ملفات الموقوفين الآخرين.

أطلقت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، سراح 65 موقوفاً من عناصر النظام السابق، كانوا قد أوقفوا قبل نحو عام على خلفية المعارك التي رافقت إسقاط النظام السابق، وذلك في محافظة اللاذقية غربي سورية. ووصلت حافلة تقل المفرج عنهم إلى وسط مدينة اللاذقية، حيث كان في استقبالهم حشد من الأهالي وذووهم، في مشهد غلبت عليه مظاهر الفرح بعد انتظار بعض العائلات أكثر من عام.

وقالت محافظة اللاذقية، في بيان نشرته على حساباتها الرسمية، إنّ الإفراج عن الموقوفين جاء بعد صدور قرارات قضائية بتبرئتهم، واستكمال جميع الإجراءات القانونية من قبل الجهات القضائية المختصة. وأضاف البيان أنه تم التأكد من عدم تورط المفرج عنهم في جرائم قتل أو انتهاكات جسيمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبدأ العدالة، وحرص الدولة على إعادة دمج من لم تتلطخ أيديهم بالدماء في المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال أيمن علي، شقيق أحد المفرج عنهم، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الخطوة تمثل "مبادرة طيبة"، معرباً عن أمل الأهالي بأن تكون هذه الدفعة مقدمة لدفعات جديدة، وأن يشمل الإفراج جميع من لا يزالون رهن الاحتجاز. وأضاف علي أن "الكثير من العائلات ما زالت تنتظر الاجتماع بأحبائها بعد أكثر من عام على غيابهم"، داعياً إلى تسريع إجراءات البت في ملفات الموقوفين.

وكان وجهاء في محافظة اللاذقية قد طالبوا، خلال اجتماع عقد قبل أيام مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بإطلاق سراح عناصر وضباط النظام السابق ممن لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم. وردّ الشرع، بحسب ما نقل عن اللقاء، بأن الحكومة السورية تمضي باتجاه الإفراج عن جميع من لم يثبت تورطه في جرائم بحق السوريين.