- أكد رئيس الحكومة السودانية، كامل إدريس، استعداد السودان للتواصل مع الدول الداعمة لقوات الدعم السريع، مشيراً إلى الإمارات ضمنياً، في إطار مبادرة لإنهاء الحرب تتضمن انسحاب القوات ووقف إطلاق النار تحت رقابة مشتركة دون نشر قوات أممية. - تتضمن المبادرة حواراً حول حكم السودان وانتخابات حرة تحت مراقبة دولية، مع شكر إدريس لجهود قادة دوليين في إنهاء النزاع، وتجدد المساعي الدبلوماسية بعد تعهد ترامب بإنهاء الصراع. - ميدانياً، تصدت القوة المشتركة في دارفور لهجوم قوات الدعم السريع، مع اتهامات بتصعيد ضد المدنيين، وتفاقمت المعاناة الإنسانية بسبب الحرب المستمرة منذ إبريل 2023.

أكد رئيس الحكومة السودانية كامل إدريس استعدادها للتواصل مع الدول الداعمة لقوات الدعم السريع، في إشارة ضمنية الى الإمارات، وذلك بعد أيام من طرحه أمام مجلس الأمن الدولي مبادرة لإنهاء الحرب. وقال إدريس في مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان عقب عودته من نيويورك: "هناك انطباع سائد بأننا نرفض السلام، ولكن هذه الزيارة دليل على أننا دعاة سلام وأن هذه الحرب قد فُرضت علينا فرضاً"، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع اعتباراً من منتصف إبريل/ نيسان 2023.

وأضاف: "حتى الدول الداعمة للدعم السريع سنسعى لتحسين علاقة السودان معها تمهيداً للسلام العادل وإنهاء الحرب بما يرضي أهل السودان قاطبة". وفي حين لم يسمّ إدريس دولة بعينها، يكرر المسؤولون السودانيون اتهام الامارات بمساندة قوات الدعم وتزويدها بالسلاح، وهو ما تنفيه أبوظبي. وقدّم إدريس لمجلس الأمن هذا الأسبوع "مبادرة السودان للسلام" التي تنصّ على انسحاب قوات الدعم السريع "من كافة المناطق التي تحتلها" بالتزامن مع وقف لإطلاق النار "تحت رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية". وشدد إدريس على أن ذلك لا يعني نشر "أي قوات أممية" في السودان.

كما أشار إلى أن المبادرة تشمل حواراً للاتفاق على "كيف يُحكم السودان... ومن هذا الاتفاق ننطلق إلى الانتخابات الحرة المباشرة المراقبة دولياً". ووصف إدريس اجتماعه في مجلس الأمن بالـ"موفق" معرباً عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه مسعد بولس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لجهودهم من أجل إنهاء النزاع.

وكانت جهود السلام التي تقودها "الرباعية الدولية"، التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، توقفت بعد اعتبار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الإمارات منحازة لصالح قوات الدعم. وتجدّدت المساعي الدبلوماسية الشهر الماضي بعد تعهّد ترامب بإنهاء الصراع إثر لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعرب البرهان هذا الشهر عن استعداده للعمل مع ترامب لإنهاء النزاع، إثر محادثات في الرياض مع بن سلمان.

قوة موالية للجيش السوداني: تصدينا لهجمات شنتها "الدعم السريع" في دارفور

ميدانياً، أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور، غربي السودان، عن تصديها لهجوم شنته قوات الدعم السريع على عدد من المناطق الشمالية بولاية شمال دارفور، غربي البلاد. وأفادت القوة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، مساء الخميس، في بيان، بأن "قوات الدعم السريع تواصل التصعيد الإجرامي ضد المدنيين العزل في عدد من مناطق شمال دارفور، وعلى رأسها مناطق أبو قمرة ومحيطها، بهدف فرض واقع بالقوة عبر القتل والتهجير القسري وترويع المواطنين والنازحين الذين فرّوا من مدينة الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور)".

إلى ذلك، قُتل جنديان تشاديان، الجمعة، في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع السودانية على مدينة الطينة التي يقسمها خط الحدود الفاصل بين السودان وتشاد، على ما أفاد به مصدر عسكري تشادي وكالة فرانس برس. ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غرباً باستثناء أجزاء من شمال دارفور، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم. وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان من جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ إبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)