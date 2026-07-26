الحكومة السودانية تشكل لجنة لتبادل المحتجزين مع "الدعم السريع"

- أعلنت الحكومة السودانية تشكيل لجنة رسمية لمعالجة قضية المحتجزين المختطفين من قبل مليشيا "قوات الدعم السريع"، بهدف إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادلهم برعاية مبعوث الأمم المتحدة للسودان، بيكا هافيستو. - تأتي هذه الخطوة استجابة إنسانية هامة لتوثيق أسماء المفقودين وصون حقوق الأسر في معرفة مصير أبنائها، بعد موافقة الحكومة على مبادرة الأمم المتحدة للتعاون في تبادل أسرى الحرب. - يستمر الصراع المسلح بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، مما أدى إلى آلاف القتلى والنزوح، بينما تسعى الولايات المتحدة لفرض هدنة إنسانية.

أعلنت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش تكوين لجنة رسمية لتولي ملف المحتجزين الذين اختطفتهم وأخفتهم قسراً مليشيا "قوات الدعم السريع"، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على إطلاق سراحهم والتفاوض بشأن تبادل المحتجزين برعاية مبعوث الأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو. وجاء قرار الحكومة الجديد بعد موافقتها في 25 يونيو/حزيران الماضي على المبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة للتعاون في ما يتعلق بتبادل أسرى الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي ستتبعها اللجنة لتوثيق أسماء المفقودين؟ ما هي التحديات المتوقعة في عملية التفاوض لتبادل المحتجزين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال أمجد فريد، مستشار الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "حكومة السودان أنشأت اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس السيادة رقم (270) لسنة 2026، وقد باشرت اللجنة أعمالها اليوم، ودعت أسر المدنيين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا (الدعم السريع) إلى التقدم ببلاغات عن ذويهم المفقودين في المناطق التي تحتلها المليشيا لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة".

واعتبر فريد أن هذه الخطوة تمثل استجابة إنسانية بالغة الأهمية، تهدف إلى توثيق أسماء المفقودين، وصون حق كل أسرة في معرفة مصير أبنائها، وفتح الطريق أمام إنهاء سنوات طويلة من الألم والانتظار. ووافقت الحكومة السودانية في يونيو الماضي على المبادرة التي طرحها هافيستو، وتدعو إلى التعاون بين حكومة السودان ومكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ما يتعلق بتبادل أسرى الحرب بين الحكومة السودانية و"قوات الدعم السريع".

وقال وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، في تصريح صحافي حينها إن الحكومة السودانية تلتزم بالإجراءات القانونية والدولية المتبعة في مثل هذه الحالات. وعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الفنلندي هافيستو مبعوثاً شخصياً جديداً له للسودان في 24 فبراير/ شباط الماضي خلفاً للجزائري رمطان لعامرة. وانخرط هافيتسو منذ ذلك الوقت في تحركات لتقريب وجهات النظر بين أطراف حرب السودان وخفض التصعيد.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" صراعاً مسلحاً منذ 15 إبريل/ نيسان 2023، خلّف آلاف القتلى والمصابين، وأدى إلى موجات نزوح ولجوء هي الكبرى في العالم بحسب الأمم المتحدة، في وقت تقود الولايات المتحدة هذه الأيام تحركات لإجبار طرفي الحرب على القبول بهدنة إنسانية يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.