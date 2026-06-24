الحكومة السودانية تدين قصف الأبيّض وتحذير أميركي من تهديد المدنيين

- أدانت الحكومة السودانية استهداف قوات الدعم السريع لمدينة الأبيّض، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. - أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في الأبيّض، داعية لوقف التهديدات ضد المدنيين ودعم هدنة إنسانية وحوار سياسي شامل بقيادة مدنيين سودانيين. - أعلنت شبكة أطباء السودان عن تدهور الأوضاع الإنسانية في سجن دقريس بنيالا، مطالبة بوقف الاحتجاز القسري وضمان الرعاية الطبية للمحتجزين.

أدانت الحكومة السودانية استهداف قوات الدعم السريع مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان والمدنيين الآمنين والبنية التحتية في كل القرى والمدن التي تعرضت للاعتداءات التي وصفتها بـ"السافرة" من الدعم السريع، مؤكدة أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين"، فيما حثّت الولايات المتحدة، من جانبها، قيادة "الدعم السريع" على التوقف عن تهديد المدنيين في المدينة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة للغارات شبه اليومية وشح المياه وانقطاع الكهرباء.

وقال وزير الثقافة والإعلام بالحكومة السودانية التي يقودها الجيش، خالد الإعيسر، على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن "ما تتعرض له مدينة الأبيّض من قصف وترهيب لن يزيد أهلها إلا صموداً وثباتاً"، مضيفا أن "مدينة راسخة بتاريخها الطويل وسيرة أهلها الأشداء، لن تنكسر أمام هذا العبث الممنهج والعابر". وتابع: "أؤكد الرفض القاطع لاستهداف المدن والقرى الآمنة في كردفان ودارفور وسائر أرجاء السودان، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين ووقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأشار الوزير إلى أن الجهود الوطنية الرسمية مستمرة لتعزيز الحماية والأمن والاستقرار في كردفان ودارفور وسائر أرجاء السودان، والعمل متواصل ليلاً ونهاراً لإنهاء معاناة المدنيين. وأردف: "كما أؤكد أن القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية وكل القوات المساندة والمستنفرين مستمرون في جهودهم الوطنية الصادقة لبسط الأمن، بما يضمن وقف العدوان وحفظ كرامة الإنسان وعودة الأمن والأمان في كل أنحاء السودان".

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وقال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في منشور على موقع إكس، أمس الثلاثاء، إنه تحدث، في اتصال، إلى قيادة قوات الدعم السريع، وحثها بشدة على وقف أي إجراءات قد تُعرّض المدنيين في مدينة الأبيّض وما حولها للخطر. وأضاف أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء التقارير عن حشد الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، مما يزيد من خطر وقوع هجمات على المدنيين واحتمال ارتكاب فظائع جماعية في الأبيّض، في ظل الأزمة الإنسانية المدمرة التي يشهدها السودان.

وفي منشور آخر، قال بولس إنه عقد اجتماعًا مثمرًا للغاية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، لمناقشة جهودهم المتواصلة لإنهاء إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم وحكم مدني في السودان، وأضاف: "ناقشنا الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الخماسية لدفع عملية حوار سياسي شامل بقيادة مدنيين سودانيين، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق نهاية دائمة للصراع المروع في السودان"، لافتا إلى أنه في ظل استمرار القتال ومخاطر وقوع المزيد من الفظائع في السودان، سيُلقي كلاهما كلمة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبل في جلسة مخصصة للسودان. وذكر أنه سوف يؤكد، في كلمته، ضرورة الدعم الدولي لهدنة إنسانية، ووضع مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار، وآلية لتحقيق حوار سوداني شامل وعملية انتقال مدني".

تعيش مدينة الأبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب وسط السودان حالة من التوتر بسبب حشد مليشيا الدعم السريع قواتها حول المدينة واستهدافها بصورة شبه يومية عبر الطائرات المسيّرة الاستراتيجية، الأمر الذي تسبب في أزمة معيشية خانقة وانقطاع بالكهرباء وشح المياه وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بينما يتمركز الجيش داخل المدينة وخارجها ويشن غارات جوية على تجمعات الدعم السريع حولها. وفيما تطمئن حكومة الولاية المواطنين وتؤكد أن "الأوضاع تحت السيطرة وتسير بصورة طبيعية داخل المدينة"، يحذر عدد من الدول والمنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة من هجوم وشيك للدعم السريع على المدينة، مؤكدة أن تصاعد العنف في الأبيّض ومحيطها لا يزال يعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة ويعطل الخدمات الأساسية.

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في اتجاه آخر، أعلنت شبكة أطباء السودان، عن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل سجن دقريس الذي تديره الدعم السريع في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. وأضافت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المعلومات الواردة إليها تشير إلى ارتفاع عدد الوفيات بين ضحايا الاحتجاز القسري للمدنيين إلى أكثر من 215 شخصاً خلال الفترة من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران الحالي، نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة وتعرّض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية والإنسانية.

وأشارت إلى أنه، وفقا لتقرير أعدته عن المعتقلين بسجن دقريس بنيالا، فإن 31 معتقلاً جرى تحويلهم إلى مستشفى نيالا دون أي أمراض تُذكر قبل أكثر من أسبوعين، بينهم أطفال قصّر، ولا يزال مصيرهم مجهولاً وسط مخاوف متزايدة على حياتهم وسلامتهم، خاصة مع تردد أنباء عن ممارسة الدعم السريع لعمليات سحب دم من المعتقلين لإنقاذ جرحى العمليات. وأدانت الشبكة أي انتهاكات تطاول المدنيين، وطالبت بالوقف الفوري للاحتجاز القسري والسماح للجهات الإنسانية والطبية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز والكشف عن مصير جميع المعتقلين، خاصة الذين تم ترحيلهم في ظروف غامضة من سجن دقريس إلى مستشفى نيالا ولم يعودوا حتى اللحظة، كما دعت لضمان حصول المرضى والمصابين على الرعاية الطبية اللازمة.