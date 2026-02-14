الحكومة الباكستانية تقرر نقل عمران خان إلى سجن في العاصمة إسلام آباد

- قررت الحكومة الباكستانية نقل عمران خان إلى سجن في إسلام آباد، بينما يواصل أنصاره الاحتجاج، مهددين بالتحرك نحو العاصمة إذا لم يُنقل إلى المستشفى بعد فقدانه 85% من بصره في عينه اليمنى. - حزب عمران خان يهدد بإضراب عام واعتصامات في جميع أنحاء البلاد، مطالباً بالسماح لطبيبه الشخصي بفحصه أو نقله إلى مستشفى الشفاء، وسط تحذيرات من زعيم المعارضة من "نتائج وخيمة". - تستمر الاعتصامات في العاصمة ومناطق أخرى، مع إغلاق طرق رئيسية، بينما أعد المحامي سلمان صفدر تقريراً عن حالة خان الصحية بعد لقائه به.

قررت الحكومة الباكستانية نقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من سجن أدياله جيل إلى سجن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في حين يستمر فيه أنصار خان في الاحتجاج، فيما هدد حزبه بأنه قد يطلب من أنصاره التحرك صوب العاصمة إذا لم يُنقَل خان إلى المستشفى بعد أن فقد 85 في المئة من بصره في عينه اليمنى.

وقال وزير الداخلية محسن نقوي، في بيان، إن كل القضايا والأحكام القضائية بحق عمران خان موجودة في محكمة إسلام آباد، وبالتالي سيُنقَل إلى سجن العاصمة، دون ذكر موعد تنفيذ القرار. في الأثناء، هدد حزب عمران خان بإضراب عام واعتصامات في كل أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن المواطنين سيخرجون إلى الشوارع إذا لم يُنقَل عمران خان إلى المستشفى لمعالجة عينه، التي فُقد 85 في المئة من بصرها.

وأكد الحزب، في بيان له، أنه لا يثق بالإجراءات الطبية التي توفرها الحكومة من خلال طبيب حكومي، مطالباً بالسماح لطبيبه الشخصي بلقائه وإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة وضعه الصحي، أو نقله إلى مستشفى الشفاء في العاصمة إسلام آباد، غير أن الحكومة لم تستجب لهذا المطلب. كذلك حذر زعيم المعارضة في البرلمان محمود خان أجكزاي، في تغريدة له، الحكومة من "نتائج وخيمة" إذا لم تغير موقفها حيال عمران خان، وقال إن الباكستانيين سيخرجون إلى الشوارع، وقد تسوء الأوضاع كثيراً، داعياً الحكومة إلى تغيير سياساتها تجاه خان.

وقال رئيس الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا سهيل أفريدي، في حديث مع الصحافيين، إن الوضع "خطير جداً"، معتبراً أن ما يجري يمثل ظلماً بحق زعيم باكستاني ورئيس وزراء سابق، مؤكداً أن الشعب لن يصمت، ومحملاً الحكومة مسؤولية أي نتائج وخيمة قد تنجم عن موقفها.

ويستمر الاعتصام في العاصمة لأنصار خان، بمشاركة أعضاء في البرلمان وقياديين في الحزب، كذلك تشهد مناطق مختلفة اعتصامات صغيرة، إضافة إلى إغلاق طرق رئيسية بين إقليم البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا، حيث تتولى حكومة محلية من حزب عمران خان إدارة الإقليم. وكانت المحكمة العليا قد أمرت المحامي سلمان صفدر بلقاء عمران خان وتفقد أحواله. والتقى صفدر خان يوم الخميس لمدة ثلاث ساعات، وأعد تقريراً عن حالته الصحية، سلمه للمحكمة، كذلك سلمه لأسرة خان وحزبه. وجاء في التقرير أن خان فقد 85 في المئة من بصره في عينه اليمنى، وهو ما أثار غضباً واسعاً في صفوف أنصاره.