الحكومة الإسرائيلية ترجئ جلسة المصادقة على اتفاق غزة إلى الثامنة

- أرجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلستها للمصادقة على الصفقة مع حماس إلى الساعة الثامنة مساءً، بعد تأجيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. - أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء، مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، وإطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة. - توصلت إسرائيل وحماس لاتفاق بوساطة أميركية ومشاركة دولية، وتم توقيع المسودة النهائية في مصر، مع توقع وصول الرئيس الأميركي ترامب إلى إسرائيل قريباً.

أرجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلستها التي كان من المقرر عقدها في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، للمصادقة على الصفقة مع حركة حماس إلى الساعة الثامنة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية. وكان من المفترض أن تنعقد جلسة الحكومة مباشرة بعد جلسة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، التي كان يفترض أن تبدأ في الساعة الخامسة، لكنها أرجئت أيضاً.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ في غضون 24 ساعة بعد اجتماعها مساء اليوم، وقالت المتحدثة باسمها، شوش بادروسيان، في مؤتمر صحفي، إن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعاً مساء اليوم، يعقبه اجتماع للحكومة بأكملها. وأشارت إلى أنه "في غضون 24 ساعة من انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، سيبدأ وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت: "سيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره إلى الخط الأصفر كما هو موضح في الخرائط، التي تم توزيعها، وبعد فترة الـ24 ساعة هذه، تبدأ نافذة الـ72 ساعة، حيث سيتم إطلاق سراح جميع رهائننا (المحتجزين الإسرائيليين) وإعادتهم إلى إسرائيل". وذكرت المتحدثة، أنه مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى الخط الأصفر وفقا للاتفاق سيكون مسيطر على حوالي 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة. والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأضافت: "المرحلة الأولى واضحة للغاية، سيتم إطلاق سراح جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، بعد 72 ساعة، ما يعني أن إسرائيل تستعد لاستقبالهم يوم الاثنين". وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأميركي توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وأعلنت تل أبيب أن جميع الأطراف المعنية وقعت في مصر على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة. وقالت بدرسيان للصحافيين بعد ظهر الخميس "تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى هذا الصباح في مصر من جميع الأطراف لإطلاق سراح جميع الرهائن"، فيما قالت الرئاسة الإسرائيلية بعد ظهر الخميس إنها تتوقع وصول ترامب إلى إسرائيل الأحد.

(العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس)