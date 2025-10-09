الحكومة الإسرائيلية تدرس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وهذه تفاصيله

- اتفاق وقف إطلاق النار: تم التوصل إلى مسودة اتفاق بين إسرائيل وحماس، يتضمن تمركز الجيش الإسرائيلي على "الخط الأصفر" خلال 24 ساعة، والإفراج عن 20 أسيراً إسرائيلياً و28 جثة بعد 72 ساعة، مع بند سري في حال عدم الإفراج عن الجثث. - تفاصيل الانسحاب والإفراج: سينسحب الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر"، مما يمنح حماس السيطرة على معظم غزة. يشمل الاتفاق الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالمؤبد و1700 من سكان غزة و22 قاصراً، مع ترحيل أصحاب الأحكام المؤبدة. - شروط إضافية ومواقف الأطراف: إسرائيل تطالب بمعلومات عن المحتجزين الإسرائيليين القتلى، مع تهديد بتقليص المساعدات الإنسانية في حال عدم العثور عليهم. تم توقيع المسودة في مصر، وتوقعت الرئاسة الإسرائيلية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمتابعة التنفيذ.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12، مساء اليوم الخميس، أن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي عُرضت على المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية تمهيداً لعرضها على الحكومة، تنص على تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" خلال 24 ساعة من المصادقة على الاتفاق.

وحسب القناة، فإنه بعد مرور 72 ساعة من تمركز القوات على خط الانسحاب، سيتم الإفراج عن عشرين أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، بالإضافة إلى 28 من جثث الأسرى القتلى، من بينهم أربعة ليسوا من المواطنين الإسرائيليين. ولن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون إلا بعد تنفيذ هذه المرحلة.

وطبقاً للقناة 12، فإنه في حال لم يتم الإفراج عن جميع الجثث، سيدخل "بند سري" حيز التنفيذ، يحمل تهديداً عسكرياً، تم عرضه على الوزراء كما ينص الاتفاق على الإفراج عن 250 من الأسرى الفلسطينيين أصحاب الأحكام المؤبدة، بالإضافة إلى الإفراج عن 1700 من سكان غزة الذين لم يكن لهم دور في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكذلك 22 قاصراً لم يشاركوا في تلك الأحداث. وسيتم ترحيل أصحاب الأحكام المؤبدة إلى غزة أو إلى الخارج، كما ستسلّم إسرائيل 360 جثة لمقاتلين فلسطينيين.

من جهته، ذكر موقع واينت العبري، أنه لتسريع وضمان الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، سينسحب جيش الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة إلى خط الانسحاب الأولي المعروف باسم "الخط الأصفر" المحدّث، وذلك في منطقة خانيونس أيضاً جنوبي القطاع وليس فقط من مدينة غزة. ويشمل هذا الانسحاب مئات الجنود والدبابات والمركبات العسكرية، بالإضافة إلى معدات وبنى تحتية، ومن المتوقع أن يكتمل الانسحاب الجمعة.

وادعى الموقع العبري، أن الانسحاب يمنح حركة حماس السيطرة على معظم المناطق المأهولة في قطاع غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة الأمنية على محور فيلادلفي (صلاح الدين) على بعض الجيوب قرب بيت حانون ورفح. ومن المتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي حتى يوم غد أيضاً من معظم أجزاء محاور تقسيم القطاع، التي تم اختراقها ضمن عملية "مركبات جدعون" في وسط وجنوب القطاع، بما في ذلك محور موراغ ومحور ماغين عوز.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنّ إسرائيل تضع شرطاً لحماس، بأن تنقل جميع المعلومات التي بحوزتها عن المحتجزين الإسرائيليين القتلى، وستقوم إسرائيل بفحصها، وإذا فشلت حماس بالعثور عليهم، فإن إسرائيل ستعتبر ذلك انتهاكاً للاتفاق، وسيكون بإمكانها الحد من دخول المساعدات الإنسانية.

وانتهى اجتماع الكابنيت الإسرائيلي، بينما ستعقد الحكومة بأكملها اجتماعاً ستصوّت خلاله على الاتفاق. وأرجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلستها مرتين خلال اليوم، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية. وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت تل أبيب أن جميع الأطراف المعنية وقعت في مصر على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بادروسيان، في مؤتمر صحافي، "تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى هذا الصباح في مصر من جميع الأطراف لإطلاق سراح جميع الرهائن"، فيما قالت الرئاسة الإسرائيلية بعد ظهر الخميس إنها تتوقع وصول ترامب إلى إسرائيل الأحد.