الحكومة الإسرائيلية تؤكد إبلاغ واشنطن بـ"مخاوفها" حول اتفاق غزة

- أعربت إسرائيل عن مخاوفها من خطة مجلس السلام لقطاع غزة، معترضة على عدم تدمير الأسلحة التي ستُجمع من حماس، ومشاركة قطر وتركيا في التحقق، وغياب حرية العمل العسكري لجيش الاحتلال في المناطق الجديدة. - وصل نيكولاي ملادينوف إلى إسرائيل لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق سلام دائم رغم الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. - طلب مجلس السلام من تل أبيب إعداد خطة لسفر طلاب ومرضى من غزة، وتعهد بإيجاد دول تستقبلهم، وأعد وثيقة لجمع تبرعات لأكثر من 60 مشروعاً في غزة تشمل البنية التحتية والأمن.

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بـ"مخاوفها" بشأن خطة مجلس السلام لقطاع غزّة، والتي رحّب بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها. وأقرّ المتحدث باسم مكتب نتنياهو، دورون سبيلمان، أن "إسرائيل أبلغت الأميركيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح"، مضيفاً أن "الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل".

وكشفت صحيفة "هآرتس"، أمس الأحد، نقلاً عن مصدرَين مطلعَين على التفاصيل، أنّ حكومة الاحتلال نقلت إلى "مجلس السلام" المسؤول عن تنفيذ خطة التهدئة في غزّة، اعتراضاتها على ثلاث نقاط في الاتفاق الذي أُعلن التوصل إليه مع حماس الجمعة بعد موافقتها على نزع السلاح.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي النقاط الثلاث الرئيسية التي تعترض عليها إسرائيل في خطة مجلس السلام لقطاع غزة؟ ما هي طبيعة المشاريع التي سيتم تمويلها في غزة وفقاً لوثيقة مجلس السلام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وطبقاً لأحد المصدرين، فإنّ النقاط الثلاث التي لا توافق عليها إسرائيل هي:

عدم تدمير الأسلحة التي ستُجمع من حماس

ومشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق

وغياب حرية العمل العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية.

ملادينوف في إسرائيل لبحث تفاهمات غزة

ويصل الممثل الأعلى لما يعرف بـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات بشأن تفاهمات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة. وجاء وصول ملادينوف لإسرائيل بعد ساعات من كشف صحيفة "هآرتس" عن الاعتراضات الإسرائيلية. وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية اليوم الاثنين: "يصل ملادينوف إلى إسرائيل اليوم الاثنين، ويلتقي كبار المسؤولين، لإجراء مباحثات في ظل التفاهمات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة". وكان ملادينوف أشار على منصة إكس مساء أمس الأحد إلى أنّ الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومَين الماضيَين أسفرت عن استشهاد مدنيين، وتدمير إمدادات طبية يعتمد عليها الفلسطينيون.

وأوضح أنّ تلك الغارات جاءت بعد "جهود مكثفة بذلها مجلس السلام والوسطاء، مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى موافقة الفصائل الفلسطينية في غزة على خريطة طريق للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، وتسليم إدارة الشؤون المدنية، والتخلي عن أسلحتها"، وأكد أن طرفَي الاتفاق الفلسطيني والإسرائيلي "يتحملان التزامات بموجب الخطة الشاملة"، مشدّداً على أنّ "تحقيق سلام دائم مهمة صعبة، لكنّها ممكنة إذا بذل الجميع أقصى جهودهم".

إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن مجلس السلام طلب من تل أبيب إعداد خطة لسفر طلاب ومرضى من غزة، وتعهد بإيجاد دول تستقبلهم، واصفة الأمر بأنه "نوع من الهجرة الطوعية". ووفق الهيئة فقد أعد المجلس وثيقة وُزعت لجمع تبرعات لأكثر من 60 مشروعاً في غزة، من المفترض أن تبدأ في أغسطس/ آب الحالي وتستمر حتى يناير/ كانون الثاني 2027. وتابعت، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمّها، أن هذه المشاريع لا تتعلق بإعادة الإعمار، بل هي خطط في مجال البنية التحتية والتسريع الاقتصادي، إلى جانب مشاريع تتعلق بالأمن الداخلي. وأوضحت أنه سيجري إنشاء ما سمّتها مناطق تجريبية ومعسكرات إنسانية، وبدء برنامج توظيف في مجال التكنولوجيا، وإعادة تأهيل المستشفيات، ورفع الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى إنشاء مرافق احتجاز للشرطة، ووحدة أمن شخصية تكون مسؤولة عن أمن أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الذين لم يدخلوا القطاع بعد.

وكان مجلس السلام قد أعلن أول أمس الجمعة عبر منصة "إكس" أنّ على إسرائيل تنفيذ التزاماتها فوراً ومن دون تأخير بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف البيان أن أبرز هذه الالتزامات هو وقف الهجمات في القطاع، وذلك بهدف تنفيذ عملية نزع سلاح حماس تدريجياً. وشدّد المجلس في بيانه على أن "جميع الأطراف تؤكد من جديد التزامها" بخطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة، والتي تشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الإطار الدولي الموجّه لتنفيذ العملية.

(العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس)