- أصدرت محكمة في بنغلادش حكماً بالسجن 21 عاماً على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بتهم فساد، مع أحكام بالسجن لابنها وابنتها، بعد محاكمة غيابية. - حُكم على حسينة بالإعدام الأسبوع الماضي لارتكابها جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة الطلابية في 2024، حيث نفت التهم ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية. - رغم إنقاذها بنغلادش من الحكم العسكري، شهد عهد حسينة اعتقالات جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وفازت بولاية خامسة في انتخابات مثيرة للجدل.

أصدرت محكمة في بنغلادش، اليوم الخميس، حكما بالسجن 21 عاما على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاثة ملفات فساد. ودانت محكمة في دكا برئاسة القاضي عبد الله المأمون حسينة (78 عاما)، بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنغلادش، في ختام محاكمة جرت غيابيا.

وأعلن القاضي عند النطق بالحكم أن "سلوك رئيسة الوزراء ... يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب وصلاحيات غير محدودة وطمع واضح بالأملاك العامة". كما حُكم على ابنها وابنتها، اليوم، بالسجن خمس سنوات في الملفات ذاتها.

وكانت محكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة التي حكمت البلاد بيد من حديد منذ العام 2009، لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد إصدارها أوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في أغسطس/آب/ 2024. ونفت حسينة الموجودة خارج البلاد أن تكون قد أعطت مثل هذه الأوامر، منددة بـ"دوافع سياسية" خلف الحكم.

وسقط 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون بحسب الأمم المتحدة، خلال الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب وأجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلد في الخامس من أغسطس 2024 لتلجأ إلى الهند المجاورة بعد 15 عاما من إمساكها مقاليد السلطة. وبعد صدور حكم الإعدام بحقها، توجهت دكا بطلب تسليمها إلى نيودلهي التي أبلغت، أمس الأربعاء، أن الطلب "قيد الدرس".

وساهمت الشيخة حسينة في إنقاذ بنغلادش من الحكم العسكري، لكن عهدها في السلطة شهد اعتقالات جماعية لخصومها السياسيين، وعقوبات على قواتها الأمنية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وفازت الشيخة حسينة بولاية خامسة في رئاسة الوزراء في يناير/كانون الثاني 2024، بعدما قاطعت المعارضة الاقتراع الذي قالت إنه لم يكن حراً ولا نزيهاً. حينذاك، وصفت حسينة حزب المعارضة الرئيسي بأنه "منظمة إرهابية". وحسينة هي ابنة ثوري قاد بنغلادش إلى الاستقلال، وقد أشرفت على نمو اقتصادي متسارع في بلد وصفه وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر ذات يوم بأنه "ميؤوس منه". وفي مايو/أيار الفائت حظرت بنغلادش جميع أنشطة حزب "رابطة عوامي"، الحزب السياسي الذي تنتمي إليه حسينة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

(فرانس برس، العربي الجديد)