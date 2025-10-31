الحكم بخمس سنوات سجناً نافذة في حق المحامي التونسي أحمد صواب

- أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن خمس سنوات على القاضي السابق أحمد صواب، مما أثار استياء هيئة الدفاع لغياب المتهم وعدم مراعاة الإجراءات القانونية العادلة. - وصفت هيئة الدفاع المحاكمة بأنها "فضيحة" و"عبثية"، مؤكدة عزمها على إسقاط الحكم قانونياً، ودعت القوى السياسية والمدنية للدفاع عن استقلال القضاء. - انتقدت منظمات حقوقية المحاكمة، معتبرة إياها اختباراً لحرية القضاء في تونس، وأعرب المحامون عن قلقهم من تأثير السياسة على العدالة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العدالة.

قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب مدة خمس سنوات مع النفاذ بتهم مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، على ما أفادت به محاميته. وقالت عضو هيئة الدفاع يسر حميد، إنّ المحكمة فرضت عليه أيضاً "ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية" في محاكمة استغرقت "سبع دقائق".

وعبّرت هيئة الدّفاع عن "صدمتها واستهجانها" للحكم الصادر بحقه، محمّلة، في بيان مساء اليوم الجمعة، السلطات القضائية مسؤولية ما وصفته بـ"الخضوع للحملات التحريضية عبر فيسبوك، ولرغبة السّلطة التنفيذيّة في إقصاء كلّ الأصوات الحرّة والنزيهة"، منددة في الوقت نفسه بـ"مدى العبث الذي بلغه التعاطي القضائي مع الحقوق والحرّيات، بما أدّى إلى محاكمة برقيّة لم تتجاوز سبع دقائق، دون مرافعات وفي غياب المتهم وهيئة دفاعه، بعد أن قاطع المحامون الجلسة احتجاجاً على الخروقات الإجرائية، والمتمثلة أساساً في عدم إحضار الأستاذ أحمد صواب إلى الجلسة كما يقتضيه القانون، وفرض محاكمته عن بُعد".

ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة تجاوزت الإجراءات، وأمعنت في "خرق أبسط ضمانات المحاكمة العادلة". كما عبّرت عن رفض الحكم، واصفة إياه بـ"الفضيحة"، مؤكّدة "تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه بكلّ الوسائل القانونية والمشروعة"، داعية "جميع القوى الحيّة ومكوّنات الطيف السياسي والمدني إلى التعبير عن رفض توظيف القضاء في الخصومات السياسية، وإلى الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحرية المهنة".

وكانت الجلسة قد عقدت في ظل غياب أحمد صواب الذي رفض المحاكمة عن بعد، بينما حضرها عميد المحامين بوبكر بالثابت، وعدد من المحامين الذين أكدوا أيضا رفضهم المحاكمة عن بعد. وقالت عضو هيئة الدفاع عن صواب المحامية دليلة مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد" قبل الحكم، إن "جلسة اليوم لم تستغرق سوى سبع دقائق، وإن هيئة الدفاع لم ترافع ليقرر القاضي رفع الجلسة، الأمر الذي جعلهم في حالة صدمة". وأضافت أنها "لم تشهد طيلة مسيرتها المهنية محاكمة مماثلة، من دون استنطاق ولا مرافعات ولا حضور للمتهم، الأمر الذي يجعل فرضية التصريح بالحكم اليوم واردة جداً لأن الحكم تقريباً جاهز ".

وانتقد عضو هيئة الدفاع عن صواب المحامي سمير ديلو، في تدوينة له، جلسة المحاكمة قائلا: "لم يبق في المعجم المتداول ما يكفي للتّعبير عن رداءة المشهد وعبثيّة ما يجري فيه"، موضحا أن "الأستاذ أحمد صواب احتجّ على ظروف محاكمة التي دامت 3 دقائق، واعتقل وحوكم دون حضور ولا استنطاق ولا مرافعات ولا محامين، وقد دامت جلسته المدّة التي استغرقتها كلمة عميد المحامين رفضا للمحاكمة عن بعد: 7 دقائق". وأضاف: "البقيّة عبارة قيلت على عجل وبصوت بالكاد يُسمع أنه سيتم إثر الجلسة المفاوضة والتّصريح بالحكم".

ووجهت منظمة "دفاع بلا حدود" رسالة مفتوحة إلى قضاة تونس، قالت فيها المحامية الفرنسية وعضو المنظمة خديجة عودية إن "ما يحصل اليوم ليس مجرد محاكمة لرجل، بل هو اختبار لحرية القضاء وكرامة الكلمة". وأضافت أن "حضورها وزملاءها في تونس ليس لإعطاء الدروس بل للمشاركة والدفاع عن كرامة الإنسان"، معبرة عن قلقها من تأثير السلطة السياسية على العدالة، معتبرة أنّ الحكم المرتقب "سيكشف ما إذا كانت العدالة التونسية ستبقى فخر الكرامة أم ستخضع لغطرسة السلطة".

وأكد المحامي سامي بن غازي في تدوينة له قائلا: "أوقفوا الدراسة في كليات الحقوق، وأحرقوا مجلات الإجراءات، وامحوا دروس القانون الجزائي، فما يُدرّس في القاعات لا يمتّ بصلة لما يجري في ردهات المحاكم في تونس اليوم، كل ما نلقّنه من مبادئ العدالة، وكل ما نحفظه من ضمانات الدفاع، يتحوّل في الواقع إلى أثر بعد عين، إلى نظرية معلّقة في هواء الوعود، لا تلامس أرض الجلسات ولا وجوه القضاة". ولفت إلى أن قضية القاضي السابق أحمد صواب حُجزت دون مرافعة، ودون تلاوة لقرار دائرة الاتهام، ودون استنطاق، ودون طلبات، بل ودون حضور المتهم نفسه.