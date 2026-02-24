الحزب الشعبي الإسباني يطلق وثيقة للتحالف مع اليمين المتطرف

- أطلق الحزب الشعبي الإسباني وثيقة تفاوض جديدة مع حزب فوكس اليميني المتطرف، تتضمن عشرة بنود لتنظيم اتفاقات تشكيل حكومات إقليمية، وتشترط دعم فوكس لأربعة قوانين موازنة متتالية لضمان الاستقرار المؤسسي. - تركز الوثيقة على احترام التوزيع الدستوري للصلاحيات وتقاسم السلطة وفق نتائج الانتخابات، مع تحديد أولويات مثل خفض الضرائب وتقليص البيروقراطية ودعم المزارعين، وتشديد الرقابة على الحدود. - تعكس الوثيقة تقارباً في ملفات الهوية والثقافة، مثل حظر النقاب والبرقع، لكنها تتجنب قضايا خلافية حساسة، مما يشير إلى تحالف مستقر بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف في إسبانيا.

أطلق الحزب الشعبي الإسباني المعارض وثيقة تفاوض جديدة "موحّدة وملزمة" لتنظيم اتفاقاته مع حزب فوكس اليميني المتطرف في مختلف الأقاليم، في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً نحو تثبيت تحالف سياسي بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف، في ظل تعقيدات المشهد الانتخابي الإسباني. وتتضمن الوثيقة التي أعدتها القيادة المركزية للحزب في مدريد عشرة بنود، تهدف إلى وضع قواعد عامة تحكم المفاوضات الجارية لتشكيل حكومات إقليمية، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات المحلية حاجة الحزب الشعبي إلى دعم "فوكس" لضمان الأغلبية في عدد من المناطق.

ويبرز في الوثيقة شرط أساسي يتمثل في إلزام "فوكس" بدعم أربعة قوانين موازنة متتالية، أي طوال الولاية الحكومية، بما يضمن "الاستقرار المؤسسي" ويضع حداً لحالة عدم اليقين السياسي التي رافقت المفاوضات في الأسابيع الماضية. وتأتي هذه الخطوة بعد تعثّر مفاوضات تشكيل الحكومات في أقاليم عدة، من بينها إكستريمادورا وأراغون، حيث اصطدمت المحادثات بخلافات حول توزيع الصلاحيات وطبيعة السياسات المشتركة. وعلى خلفية ذلك، قررت قيادة الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونيز فيخو، التدخل مباشرة في المفاوضات، بدلاً من تركها للقيادات الإقليمية.

وتشدد الوثيقة على ضرورة احترام "التوزيع الدستوري للصلاحيات"، في إشارة إلى مطالب سابقة من "فوكس" بتبني سياسات لا تدخل ضمن اختصاص الحكومات الإقليمية، كما تؤكد على "الانسجام البرامجي"، بحيث يمكن توسيع البرامج الانتخابية دون التناقض معها. وفيما يتعلق بتقاسم السلطة، ينص الإطار الجديد على مبدأ "التناسب"، أي توزيع المناصب التنفيذية والتشريعية وفق نتائج الانتخابات، مع التأكيد على المسؤولية الجماعية للحكومات عن القرارات والسياسات المعتمدة.

وتعكس الوثيقة تقارباً واضحاً بين الحزبين في عدد من الملفات، إذ تحدد مجالات ذات أولوية للتفاهم تشمل خفض الضرائب، وتقليص البيروقراطية، ودعم المزارعين، إضافة إلى تبني مواقف متشددة في قضايا الهجرة. وفي هذا السياق، يشير النص إلى أنّ "الهجرة غير النظامية بلغت مستويات غير مقبولة"، ويدعو إلى تشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ عمليات الترحيل، مع تحميل الحكومة المركزية مسؤولية السياسات الحالية. كما تتضمن الوثيقة موقفاً ناقداً للسياسات المناخية، معتبرة أنها "تدمّر الوظائف وترفع تكاليف الطاقة"، في تقاطع واضح مع خطاب "فوكس" الرافض لما يُعرف بـ"الصفقة الخضراء الأوروبية".

وفي ملف الهوية والثقافة، يذهب النص إلى حد الدعوة لحظر ارتداء النقاب والبرقع، باعتبارهما "رمزاً لاضطهاد المرأة"، وهو طرح يتقاطع أيضاً مع مواقف اليمين المتطرف، ويعكس محاولة من الحزب الشعبي لتقريب المسافات مع حليفه المحتمل. ورغم هذا التقارب، لا تخلو الوثيقة من نقاط قد تعيد التوتر إلى العلاقة بين الطرفين، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي. إذ ينص الإطار على "إدانة جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وهو توصيف يرفضه اليمين المتطرف، الذي ينكر وجود هذا المفهوم ويفضل الحديث عن "العنف الأسري". كما تجنبت الوثيقة الخوض في بعض القضايا الخلافية الحساسة، مثل استقبال القاصرين المهاجرين غير المصحوبين، وهي نقطة كانت سبباً في انهيار مفاوضات سابقة بين الطرفين في بعض الأقاليم.

ويرى مراقبون أن هذه الوثيقة تتجاوز كونها مجرد إطار تفاوضي تقني، لتشكل خطوة سياسية باتجاه بناء تحالف مستقر بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف في إسبانيا، على غرار تجارب شهدتها دول أوروبية أخرى. وفي ظل توازنات انتخابية تجعل من الصعب على الحزب الشعبي الحكم منفرداً في عدد من المناطق، يبدو أن هذا التقارب مع "فوكس" يتجه ليصبح جزءاً من معادلة سياسية جديدة قد تمتد آثارها إلى المستوى الوطني، وهو توازن دقيق سيظل مرهوناً بتطورات المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.