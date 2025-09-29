الحزب الحاكم في مولدوفا يتصدر الانتخابات البرلمانية

- تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا الانتخابات البرلمانية بحصوله على 42% من الأصوات، مما يعزز مساعيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما حصلت المعارضة المؤيدة لروسيا على 30% من الأصوات. - شهدت الانتخابات توترات واتهامات متبادلة، حيث وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها لحظة وجودية لمولدوفا، مع محاولات لتعطيل التصويت عبر هجمات إلكترونية وتهديدات كاذبة. - إذا حافظ الحزب الحاكم على أغلبيته، سيواصل السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، وإلا سيتعين عليه تشكيل ائتلاف مع أحزاب أصغر.

تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا يوم الأحد انتخابات برلمانية مهمة قد تؤثر على مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحصوله على 42 بالمائة من الأصوات مقابل 30 بالمائة للمعارضة المؤيدة لروسيا بعد إحصاء ما يقرب من نصف الأصوات. وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات تبادل الاتهامات، في ما وصفتها الرئيسة مايا ساندو بأنها لحظة وجودية للدولة الصغيرة الواقعة في شرق أوروبا، والتي تتأرجح بين التأثير الأوروبي والروسي.

ويسعى حزب العمل والتضامن الحاكم المؤيد لأوروبا إلى الحفاظ على أغلبيته البرلمانية وسط محاولات من الكتلة الوطنية الموالية لروسيا للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وحذّر مسؤولون حكوميون من وجود محاولات لتعطيل التصويت، بما في ذلك هجمات إلكترونية على البنية التحتية للانتخابات وتهديدات كاذبة بوجود قنابل في مراكز الاقتراع في داخل البلاد وخارجها. وقد يكون للجالية المولدوفية الكبيرة في الخارج، والتي تميل إلى تفضيل التكامل الأوروبي، دور في تحديد نتائج الانتخابات.

وبدأت السلطات في إحصاء الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش). وفي حال حافظ الحزب الحاكم على أغلبيته في البرلمان المؤلف من 101 مقعد فسيواصل الدفع نحو هدفه المتمثل في انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وتحقيق قطيعة نهائية مع النفوذ الروسي. أما إذا أخفق الحزب في تحقيق هذه الأغلبية، فسيضطر إلى محاولة تشكيل ائتلاف مع أحزاب أصغر.

