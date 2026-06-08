الحزب الحاكم في تركيا يفوز بـ5 بلديات بانتخابات فرعية

- فاز التحالف الجمهوري الحاكم في تركيا بخمس بلديات من أصل ست في انتخابات فرعية، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على أربع بلديات وحليفه حزب الحركة القومية على واحدة، بينما فاز حزب الشعب الجمهوري ببلدية واحدة. - جرت الانتخابات في ولايات توكات، وغوموشهانة، ونوشهر، وشملت 362 قرية وحياً، حيث أدلى آلاف الناخبين بأصواتهم وسط تنافس سياسي حاد. - تطالب المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، بينما يصر التحالف الحاكم على إجرائها في موعدها المحدد عام 2028 أو تقديمها إلى نهاية 2027.

فاز التحالف الجمهوري الحاكم في تركيا، يوم الأحد، بخمس بلديات من أصل ست، في انتخابات فرعية أجريت في عدد من البلدات التابعة لأربع ولايات تركية، بعدما اكتسبت هذه البلدات صفتها الإدارية حديثاً. وجرت عملية التصويت لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في ست بلدات تشمل كلاً من ولايات توكات، وغوموشهانة، ونوشهر، إضافة إلى 362 قرية وحياً، حيث أدلى آلاف الناخبين بأصواتهم خلال يوم الأحد وسط تنافس بين الأحزاب السياسية المختلفة.

وفاز حزب العدالة والتنمية بأربع بلديات، فيما فاز حليفه حزب الحركة القومية ببلدية واحدة، بينما ذهبت البلدية السادسة إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة. وفي ولاية توكات، أظهرت النتائج غير الرسمية، فوز حزب العدالة والتنمية في بلدتين هما يولوستو وباغتاشي، في حين فاز حزب الشعب الجمهوري في بلدة واحدة هي تشيفرجيك، كما حصل حزب الحركة القومية على بلدة واحدة هي كوشجو. أما في بلدة تكة التابعة لولاية غومشهانة، فقد انتخب المرشح المشترك للتحالف الجمهوري عن حزب العدالة والتنمية رئيساً للبلدية، كما انتخب مرشح الحزب الحاكم في بلدة مصطفى باشا التابعة لولاية نوشهر.

وقررت الهيئة العليا للانتخابات إجراء انتخابات فرعية وفقاً للقانون رقم 2972 المتعلق بالإدارات المحلية وانتخابات المخاتير، وذلك لملء الشواغر الناتجة عن حالات وفاة أو استقالة أو أسباب أخرى، مع استمرار عمليات اختيار المخاتير في القرى والأحياء.

وكانت الانتخابات المحلية في تركيا قد جرت عام 2024، وتمكن خلالها حزب الشعب الجمهوري المعارض من تصدر النتائج متفوقاً بشكل غير معتاد على حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002. غير أنه لاحقاً جرى عزل وسجن عدد من رؤساء البلديات المنتمين للمعارضة بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد، فيما استقال آخرون أو انضموا لاحقاً إلى الحزب الحاكم.

تطالب المعارضة على لسان أوزغور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، أكبر أحزاب المعارضة، بالذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة مستفيدة من الزخم الكبير للانتخابات المحلية، إلا أن التحالف الجمهوري الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان

يؤكدان إجراء الانتخابات في موعدها العام 2028 مع احتمال تقديمها إلى نهاية 2027.