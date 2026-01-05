الحريديم يشترطون مجدداً إقرار قانون التجنيد لدعم ميزانية الدولة

- تهدد كتلة "شاس" الحريدية بعدم دعم قانون الميزانية الإسرائيلية إذا لم يُقر قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وسط محاولات لإقناعهم بدعم الميزانية دون القانون. - رئيس "شاس"، أريه درعي، لديه تاريخ من التهديدات بإسقاط الحكومة دون تنفيذها، مما يشير إلى أنها غالباً موجهة لجمهوره الداخلي. - استخدم درعي قضايا أخرى للضغط، مثل قسائم الغذاء، لكن ائتلاف نتنياهو اعتاد تجاهل تهديداته لافتقارها للجدية.

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، أن كتلة "شاس" الحريدية، هددت الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بأنه في حال عدم إقرار قانون التجنيد، الذي يفترض أن يعفي الغالبية الحريدية العظمى من التجنيد، فهي لن تصوّت دعماً لقانون الميزانية العامة للدولة، وهو الشرط الأساس لبقاء الحكومة. وأتى تهديد الكتلة الحريدية بعدما كشفت الصحيفة نفسها، عن أن الائتلاف سيقترح على الأحزاب الحريدية دعم ميزانية الدولة، حتّى وإن لم يمرَّر قانون التجنيد، وفي المقابل تحديد موعد متوافق عليه للانتخابات، بهدف إتاحة المجال للحاخامات للموافقة على نقل الميزانية من دون قانون تجنيد.

ويأتي ذلك على اعتبار أن الأحزاب الحريدية معنيّة في جميع الأحوال بميزانية جديدة، وتفضل دعم ذلك حتّى لا تفقد الأموال التي ستُخصص لها من ميزانية العام الحالي. ففي حال عدم التصويت على الميزانية، واستمرار حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة الحكم لبضعة أشهر استعداداً للانتخابات، فإن الميزانية المستخدمة في ذلك ستكون ميزانية 2025. ويعني ما تقدم أن البقاء في الحكومة، ومواصلة الاستفادة ما أمكن من محركات السلطة والحكم، من شأنهما أن يكونا محدداً أقوى لبقاء الحريديم.

وقد أثبت رئيس "شاس"، أريه درعي، غير مرّةٍ، أن تهديداته بإسقاط الحكومة فارغة المضمون، إذ لم يُسارع في أي مرّة إلى تنفيذ تهديداته، وهكذا، على سبيل المثال، هدد درعي في شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي بأن أمام حكومة نتنياهو بضعة أشهر لتمرير القانون، ومضى مذّاك نحو سنة، ولا تزال الحكومة صامدة، والقانون لم يُقرّ.

وفي مقابلة له مع المجلة الداخلية لحزبه في حينه، قال: "لن ننتظر أكثر من أسبوع-أسبوعين لإقرار قانون التجنيد"، مضيفاً: "لقد توجهوا (دائرة نتنياهو) لي بالفعل، وقلت لهم إنه ما دام موضوع أبناء اليشيفوت (المعاهد الدينية التوراتية) بلا حل، فلن نتقدم". وطبقاً لما قاله درعي، فإنه "ما دامت الدولة لا تقوم بخطوةٍ مبادِرة لاعتقال طلاب اليشيفوت، سنواصل كوننا جزءاً منها. لكن في اللحظة التي يُعتقل طالب يدرس في يشيفا، أو إذا وصلوا إلى منزله، فهذا خطّ أحمر. لن نتمكّن من الاستمرار في أن نكون جزءاً من حكومة كهذه".

ومنذ أدلى بأقواله هذه التي كانت موجهة إلى جمهوره الداخلي، أكثر من كونها موجهة للحكومة، مر الكثير من الأسابيع، كما اعتقلت الشرطة عدداً من أبناء المعاهد التوراتية بعد تصنيفهم فارين من الخدمة العسكرية لأنهم لم يمتثلوا لأوامر التجنيد التي أرسلت لهم، أمّا "شاس" فلم تُسقط الحكومة. قبل ذلك حتّى، في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بعث درعي بتهديد مباشر لرؤساء الائتلاف، طالبهم فيه بإقرار القانون وإلا فإنه سيُسقط الحكومة. وقال في حينه: "أمامكم بضعة أشهر لتسوية الأمر، وفي حال لم يحدث ذلك، سنذهب إلى انتخابات مبكرة".

قضية التجنيد لم تكن القضية الوحيدة التي وضعها رئيس "شاس" شرطاً لاستقرار الحكومة. ففي شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي كانت مسألة قسائم الغذاء رافعة تهديد من جانب درعي، إذ قال مهدداً: "إذا لم تُقرّ معاييرنا لتوزيع بطاقات الغذاء، فإن شاس ستعارض الميزانية"، مدعياً أن وزارة المالية "تُقصي العائلات الحريدية"، على حد وصفه. وقبل ذلك بعام، في يونيو 2024، أطلق درعي تهديداً بسبب إقرار "قانون الحاخامات" الذي طالب بدفعه قدماً. وفي حينه، قالت "شاس" إن "التفكك الكامل للائتلاف ليس سوى مسألة وقت". أمّا ائتلاف نتنياهو الذي اعتاد على درعي أن يطلق التهديدات كل اثنين وخميس، فرد على تلك التصريحات بالقول إن "درعي يهدد بإسقاط الحكومة بسبب قانون لا يهمّ أحداً. إذا كان يريد تفكيك الحكومة فليتفضل بفعل ذلك، وسنرى"، في إشارة إلى الاستخفاف بجديّة التهديد.